Justin Trudeau y una forma de resistencia diplomática hacia Donald Trump

Fueron dos ocasiones y todas ellas han dado de qué hablar. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha sido el único de los presidentes y primer ministros que han vistado a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sin caer en el detalle de su “apretón dominante”. Esto, luego de un estudio publicado por expertos en Psicología Social y Lenguaje Corporal de la Universidad de Oxford en el periódico británico The Guardian.En dicho estudio, los analistas detallan que la forma áspera, dura y dominante en que Trump da el apretón de mano es para intimidar y marcar “su poder” en el diálogo. “Es como si quisiera decirles a todos: yo mando aquí, no lo dudes. El apretón de Trump es simplemente un reflejo de su personalidad y, diplomáticamente, es una forma incorrecta de proceder”, señaló el estudio.Sin embargo, los expertos británicos coincidieron en que, de todos los mandatarios que han visitado a Trump hasta ahora, solo Trudeau ha sido el único en no ceder a su apretón enérgico, lográndolo con una combinación de astucia y diplomacia. “En un primer momento, Trudeau da el apretón a Trump pero coloca sus brazos para evitar que el presidente de EUA lo atraiga hacia sí. Sonríe y prosigue la conversación cortando el apretón rápidamente y marcando su distancia corporal de su interlocutor”, explica el estudio.“Posteriormente, mientras conversan, Trump extiende su mano luego de un acuerdo alcanzado, mientras Trudeau se toma unos segundos para observar, calcular y determinar que daría el apretón con la palma en línea recta, denotando una actitud ni sumisa, ni dominante”, añade el estudio. Este gesto del canadiense es el que le ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales, sobre todo, por la forma en cómo eficazmente evita la potencia de manos de Trump.Según Oxford, este detalle de Trump “es incorrecto diplomáticamente”. “Es como hacer sentir que es su casa, sus reglas, su dominio”, añaden. Uno de los mandatarios que expresó su sorpresa fue el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien sonrío y dijo en perfecto inglés que el apretón de Trump “era fuerte, muy fuerte”.Finalmente, el estudio deja abierta la posibilidad de que este juego de “apretones de mano” marquen la tendencia mundial de los próximos años, donde Trudea juegue el papel “bueno” de Norteamérica, mientras Trump haga las de “villano” para el mundo.