Kim Kardashian reveló que se casó por primera vez bajo los efectos del éxtasis

En el último episodio de "Keeping Up With The Kardashians", Kim Kardashian reveló detalles inéditos de su pasado, entre ellos que estaba bajo los efectos del éxtasis cuando se casó por primera vez y grabó posteriormente su vídeo íntimo.

"Cuando me casé, estaba bajo los efectos del éxtasis", dijo la celebridad en referencia a su primer matrimonio con el productor Damon Thomas en el año 2000.

Kim confesó esto a su hermana Kendall Jenner y el ex novio de su hermana Kourtney, Scott Disick: "Una vez tomé éxtasis y me casé. Lo tomé otra vez y rodé un video sexual. Siempre (que me drogaba) pasó algo malo".

Kim está casada actualmente con el rapero Kanye West, con quien tiene tres hijos.