Kirchner reclama ser desligada de lavado

Lee también

La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) se presentó ayer ante la justicia para entregar un escrito con el que pidió ser sobreseída en una investigación iniciada en su contra por presuntas maniobras de lavado de dinero y pago de sobornos.Acompañada por decenas de militantes y exfuncionarios de Gobierno, y con la custodia de 800 policías, Kirchner se negó a responder preguntas y solo entregó sus explicaciones escritas al juez del caso, Claudio Bonadío, que el lunes pasado recibió en su despacho a los hijos de la exmandataria, Florencia y Máximo.“Resulto objeto de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes en nuestro país, al menos en los períodos democráticos, y que se extiende a mis hijos”, dijo la ex jefa de Estado en su presentación, que difundió en las redes sociales.Kirchner opinó que la causa iniciada en su contra es “descabellada”, por lo que exigió su sobreseimiento, algo que también habían reclamado sus hijos cuando se presentaron el lunes.