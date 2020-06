Kudai lanzará este viernes nueva versión de “Sin Despertar”

A inicios del nuevo milenio una de las bandas latinoamericanas que adquirió popularidad entre los jóvenes con temas como “Ya nada queda” y “Sin despertar” fue Kudai.

Con los años su nombre fue desapareciendo y la banda se separó en 2009, pero posteriormente regresó aunque sin los mismos reflectores de la década pasada. Sin embargo, este 2020 están listos para regresar con un nuevo material.

Ha sido a través de redes sociales como el grupo integrado por Pablo Holman, Bárbara Sepúlveda, Tomás Manzi y Nicole Natalino ha dado cuenta de un próximo lanzamiento con el que buscarán recuperar a sus fans.

Una nueva versión de “Sin Despertar” saldrá este viernes, la cual esperan más de 6 mil fans, pues la publicación ha superado esa cantidad de Me Gusta en Twitter al darse cuenta de la noticia.

En un clip de 31 segundos es que los seguidores de Kudai han podido reencontrarse con sus ídolos de juventud, así como con su pasado, como muchos los recuerdan.

Nicole Natalino es quien aparece en el inicio del video con una blusa negra y una carpeta, la cual, al abrirla, aparecen fotografías y recortes de la banda hace más de 10 años

Con los looks que los identificaron es como se puede ver en las imágenes del pasado, las cuales se intercalan con otras grabaciones de la actualidad donde dan muestra de cómo han crecido.

Sus fans han mostrado su emoción a través de los comentarios con tuits como “se me puso la piel de gallina”, “ya estoy preparada” y “wow, no esperaba esto y me da mucha alegría”.

Por otro lado algunos han recordado los años en que el movimiento emo se volvió conocido por su estilo e indumentaria, como el cabello largo.

Hasta el momento Kudai ha lanzado cinco materiales discográficos a lo largo de su carrera, siendo el primero “El poder de los niños” (2002) y el último “Laberinto” (2019).