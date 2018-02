"La Bestia del Este" ya azota en estos países

Calles cubiertas de blanco, monumentos históricos decorados con granizado y, una vez más, temperaturas históricamente gélidas. En estos países de Europa, las fuertes nevadas no quieren irse y desde el fin de semana los azota la llamada "Bestia del Este".

La intensidad de este tiempo ha provocado emergencias hospitalarias y muertes.

En Roma, el corazón de Italia, una tormenta proveniente del Ártico apodada “La Bestia del Este” estableció temperaturas récord en gran parte de Europa el lunes y trajo consigo una inusual tormenta de nieve a Roma, paralizando la ciudad y ofreciendo a los habitantes la rara oportunidad de esquiar, deslizarse en trineos y hacer muñecos de nieve en sus famosos parques y plazas.

Los servicios de tren, avión y autobús de Roma quedaron paralizados y la agencia de protección civil de Italia incluso movilizó al ejército para ayudar a limpiar las calles cubiertas de aguanieve, ya que la ciudad acostumbrada a los inviernos suaves estaba cubierta por una gruesa capa de nieve.

Una monja atraviesa la Plaza de San Pedro, que amaneció cubierta de blanco tras una intensa nevada. Foto de Efe

En otro lugar, la tormenta causó temperaturas peligrosamente bajas: los meteorólogos en Alemania informaron un mínimo histórico de -27 grados Centígrados (-16.6 Fahrenheit) en la montaña Zugspitze en los Alpes. Moscú también registró su noche más fría este invierno, con temperaturas de -20 grados Celsius (-4 grados Fahrenheit) el domingo por la noche.

En Roma solo hubo unos pocos centímetros de nieve, pero fue suficiente para cerrar las escuelas. Los parques que por lo general permanecen verdes durante el invierno estaban cubiertos de blanco

Los médicos en Gran Bretaña advirtieron que el ya saturado Servicio Nacional de Salud podría tener problemas para lidiar con pacientes adicionales afectados por los días de vientos fríos y fuertes.

El periódico británico "The Independent" indicó que las autoridades recomendaron no salir de casa durante la noche, por el peligro que representa la furiosa bestia. El siguiente vido es también de "The Independent":

La prensa europea reporta que “La Bestia del Este” proviene del frío de Siberia.

En Croacia, unos 1,000 soldados se unieron en las operaciones de limpieza en las zonas más afectadas, donde hubo partes con más de 1.5 metros (unos 5 pies) de nieve.

Por otra parte, las autoridades en Lituania dijeron que las bajas temperaturas durante este invierno habían cobrado la vida de al menos tres personas durante el fin de semana en la capital del país báltico.

Funcionarios de urgencias médicas en Vilna informaron el lunes que otras siete personas habían padecido suficiente congelación en las manos y pies en los últimos días debido a que las temperaturas habían caído a -24 C (-11 F) en la ciudad de Ukmerge, en el centro de Lituania, durante el domingo y lunes.

El país vecino de Letonia reportó que ocho personas habían sido trasladadas al hospital por hipotermia. Estonia pronosticó que el frente frío permanecerá en la región báltica toda la semana y se prevé que las temperaturas bajen hasta -29 C en algunas zonas.

Mujer camina en Londres en medio del frío siberiano llamado "Bestia del Este". Foto de Efe.