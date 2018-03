La Casa Blanca excluye a grandes medios de prensa

Lee también

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca presentó una protesta luego de que se excluyó a grandes medios de comunicación en un encuentro sin cámaras con Sean Spicer, secretario de Prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.El diario The New York Times, la cadena de televisión CNN y el sitio Político fueron algunos de los medios que quedaron fuera del encuentro informal pactado para ayer, conocido con el nombre de “gaggle” (bandada).Representantes de la agencia de noticias Associated Press y la revista Time boicotearon el encuentro, en una muestra de solidaridad con los medios afectados.“La junta (de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca) protesta firmemente contra el modo en el que la ‘gaggle’ de hoy (ayer) fue manejada por la Casa Blanca”, dijo el presidente de la organización, Jeff Mason.Spicer dijo que la Casa Blanca prefirió hacer un encuentro más pequeño en lugar de una conferencia de prensa.