La Casa Blanca recurrirá a la suspensión del nuevo veto migratorio

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo hoy que el equipo del presidente estadounidense, Donald Trump, prevé recurrir las sentencias de dos jueces federales que han suspendido la ejecución del segundo veto migratorio del mandatario.En su rueda de prensa diaria, Spicer afirmó que el Gobierno "tiene la intención de recurrir la decisión fallida" de dos jueces federales, uno en Hawai y otro en Maryland, de suspender la orden ejecutiva anunciada hace diez días y que debería haber entrado en vigor hoy.El portavoz insistió en que Trump tiene la autoridad para emitir la orden, que suspende durante 90 días las llegadas de personas de seis países de mayoría musulmana (Libia, Sudán, Somalia, Siria, Yemen e Irán), y hace lo mismo con el programa de acogida de refugiados durante 120 días."El peligro (de llegada de terroristas a EUA) es real y la ley es clara", indicó Spicer, quien aseguró que Trump "está profundamente en desacuerdo con la sentencia errónea tanto en el razonamiento como en el ámbito de acción".Spicer aseguró que el Gobierno está explorando "todas las opciones" para contrarrestar las decisiones de los jueces federales, que argumentan que la orden de Trump no ofrece evidencias sólidas referidas al riesgo terrorista y discrimina contra personas por razón de religión y nacionalidad.Nada más presentar el pasado día 6 un nueva orden ejecutiva, que sustituía a una de finales de enero muy criticada por su pobre ejecución y argumentación, fiscales generales de varios estados renovaron sus demandas contra el decreto por considerarlo una prohibición contra los musulmanes, al centrarse en países de mayoría musulmana.La Casa Blanca confió en que la segunda orden ejecutiva, que no afectaba a residentes permanentes, sacaba a Irak de la lista de países afectados y no suspendía indefinidamente la acogida de refugiados sirios, podría superar los desafíos judiciales.