La Luna podría convertirse en planeta

Un grupo de científicos, liderados por Alan Stern (investigador principal de New Horizons, la misión de la NASA que viajó a Plutón), envió una carta a la Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés) buscando cambiar la definición que el organismo tiene para planeta, que le quitó la categoría a Plutón en el 2006.De aceptarse el cambio, el total de planetas del Sistema Solar subiría a 110 (en vez de los ocho que conforman la lista actualmente), e incluirían a satélites como la Luna o Caronte (satélite de Plutón), y a actuales planetas enanos como Ceres.¿Cuál es el nuevo criterio? Los científicos proponen que un planeta sea definido como un "cuerpo de masa subestelar que nunca ha sufrido una fusión nuclear y que tiene suficiente autogravedad para asumir una forma esferoidal adecuadamente descrita por un elipsoide triaxial, independientemente de sus parámetros orbitales". En términos simples, "objetos redondos en el espacio que son más pequeños que las estrellas".La nueva definición -dicen los expertos- se basa en las características intrínsecas de un planeta, en vez de las "propiedad orbitales extrínsecas" que observa la IAU en la definición establecida en el 2006, el primer estándar mundial aplicado para la categoría.Esta definición indica que para ser considerado un planeta, un cuerpo debe orbitar alrededor del Sol, debe tener suficiente gravedad como para adoptar una forma esférica y debe tener "dominancia orbital"; es decir, es el cuerpo dominante en su órbita. La ausencia de este último requerimiento es lo que hizo que desde el 2006 Plutón sea clasificado como un planeta enano.Los científicos detrás de la nueva propuesta argumentan que la limitada definición de la IAU ha hecho que el público piense que estudiar cuerpos que "no son planetas" sea una tarea poco interesante, cuestionamientos que aparecieron en el 2015 cuando la sonda New Horizons hizo su histórico acercamiento a Plutón.Entre las críticas que hacen a la definición de la IAU está el hecho de que obliga a que un cuerpo orbite alrededor del Sol, ignorando así a los miles de exoplanetas que se han descubierto orbitando otras estrellas o a los llamados planetas vagabundos, que se mueven por el espacio de forma independiente.El objetivo, dicen, es tener una definición más amplia de planeta, un término que además ya se usa en trabajos científicos haciendo referencia a cuerpos que, bajo la norma actual, no califican para ese nombre.Y aunque el cambio complicaría la memorización de los nombres de los planetas del sistema solar, los expertos argumentan que "entender la organización natural del sistema es mucho más informativo que la pura memorización", por lo que enseñar que los cuerpos más cercanos al Sol son más rocosos y que los más lejanos son de hielo puede ser más útil. Además los estudiantes podrían memorizar un número pequeño en base a criterios de importancia, tal como se hace con las 88 constelaciones oficiales y los más de 90 elementos químicos de ocurrencia natural.De aceptarse el cambio, el hombre pasaría a ser automáticamente una especie interplanetaria, tras haber visitado la Luna, uno de los nuevos planetas.Hasta ahora la IAU no ha comunicado si planea una nueva discusión de la definición.