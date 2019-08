La SIP otorga Gran Premio Libertad de Prensa 2019 a Jineth Bedoya

“Con humildad, siento que me han concedido el Óscar del periodismo. Se trata de una altísima distinción dada por los mismos compañeros de oficio”, dice Jineth Bedoya, subeditora de la Casa Editorial EL TIEMPO y directora de la campaña ‘No es hora de callar’ al expresar sus sentimientos por el Gran Premio Libertad de Prensa 2019.

Para la periodista, la noticia del premio –que conoció al mediodía de ayer– es “un bálsamo” en su trajín cotidiano: “Mis días son oscilantes. En ocasiones estoy con la moral en alto, pero en otras me siento en un abismo al ver que en el horizonte la violencia contra la mujer no cesa”.

De hecho, ella misma fue este martes víctima de otra agresión. Una voz anónima la despertó para intimidarla. Acostumbrada a situaciones extremas, revela que en esta oportunidad sintió un escalofrío porque el hombre que estaba al otro lado de la línea sabía datos precisos que hacían creíble un seguimiento en su contra.

“Fue una llamada muy fea”, resume. Pasó una mañana de angustia cuando recibió otro mensaje. Era para anunciarle el galardón. La noticia la dio el presidente de la Comisión de Premios de la SIP, Marcel Granier, a un día de que se hagan públicos los ganadores de los premios SIP a la Excelencia Periodística, en 13 categorías.



“Esperamos que el premio a Jineth Bedoya honre su conducta frente a los peligros y las injusticias a las que ella se expuso por tantos años y sirva para crear conciencia sobre los riesgos que sufren muchas mujeres periodistas”, dijo María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP.



“Esas palabras reconfortan”, explica Jineth. “Sé que no estoy sola, sino que mis colegas siempre me han acompañado”. Por eso, para ella el premio es también una reivindicación del oficio y de las mujeres que, pese al miedo, a las amenazas y a los ataques, persisten para que la verdad salga a la luz.



Jineth fue violada hace dos décadas por actores armados que pretendían callarla. No lo lograron. Al contrario, ella asumió una potente batalla en la que no cesa. “Esta lucha de casi 20 años ha significado dejar parte de mi vida, pero también ha tenido la recompensa de dignificar y transformar vidas a través del periodismo”.