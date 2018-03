"La Santa Muerte": Obispos de México y EUA advierten sobre sus vínculos criminales

Lee también

Se le llama “La Santa Muerte” y es una figura con forma de esqueleto pero envuelta en las mismas sábanas sagradas de la Virgen María. Para muchos, la Santa Muerte es la patrona del narcotráfico internacional y una especie de “protectora” de quienes hacen el mal en el mundo. Sin embargo, los arzobispos de Estados Unidos y México han alertado sobre el peligro que puede suponer para cualquier persona el rendirle tributo a este culto, según informó la cadena de noticias Associated Press.Los arzobispos de Santa Fe, John Wester; de El Paso, Mark Seitz; y de San Angelo, Michael Sis, se sumaron a sus pares en todo México, para expresar y advertir a la población latina sobre la verdadera naturaleza del culto a la Santa Muerte. Wester dijo que ese culto es "la antítesis" de las enseñanzas de Cristo. "Ella no es una santa. No hay nada bueno que pueda surgir de rezarle", dijo. "Tenemos muchos santos que representan las enseñanzas de Jesucristo; ésta es una aberración", agregó.La Iglesia Católica en EUA y México expresó su preocupación por el creciente interés de la población en el culto a la Santa Muerte. (Foto: AP)Estas advertencias surgen luego de que el obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, expresara en una entrevista para un periódico mexicano que la Santa Muerte era “la protectora del narcotráfico” y la encargada de “conducir a los hombres al pecado”. “Esta gente asesina y viola en su nombre. Honrarla a ella, es alabar el narcotráfico y al vida delictiva”, declaro.De igual forma, varios dirigentes de la Iglesia Católica en México han comenzado a condenar públicamente el culto a la Santa Muerte, luego de asegurar que en esta época ha aumentado considerablemente. “Ahora, en México, se le celebra a la muerte. La gente aplaude a quienes hacen mal, a los asesinos, a los que buscan su propio beneficio y eso es el culto a la Santa Muerte”, detalló Torres Campos.Los objetos de culto a la Santa Muerte han sido encontrados en redadas policiales contra el narcotráfico internacional. (Foto: AP)La festividad a la Santa Muerta es muy popular en México, y vinculada en ocasiones con cárteles de narcotráfico. En su mayoría, sus seguidores son inmigrantes, pequeños empresarios y gente pobre, muchos de ellos no involucrados con la religión organizada. De igual forma, en las últimas redadas policiales y golpes al narcotráfico, tanto las agencias policiales de México y Estados Unidos han reportado objetos de culto a la Santa Muerte en las guaridas de narcotraficantes.Vestida con una túnica de monja de color negra y sosteniendo una guadaña en una mano, la Santa Muerte es atrayente para personas que buscan todo tipo de ayuda supernatural: sea defensa contra la maldad o la realización de una venganza hasta evitar la traición de amantes o conseguir un mejor empleo. Otros buscan su protección para sus cargamentos de droga y para evitar toparse con agentes judiciales. Los devotos utilizan con frecuencia oraciones católicas y establecen santuarios en su honor.En México es donde más se ha focalizado el culto a la Santa Muerte. (Foto: Univisión)La "santa" es especialmente popular entre católicos mexicano-estadounidenses, y rivaliza con San Judas y con la Virgen de Guadalupe como figura favorita para solicitar milagros, a pesar de que la Iglesia católica de México califica a la Santa Muerte como satánica. Su imagen ha sido utilizada en tarjetas de oración para pedir venganza y protección, las cuales han sido encontradas en ocasiones en sitios donde han ocurrido masacres y en cargamentos de drogas.