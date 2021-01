La administración de Biden aumentará el suministro de vacunas la próxima semana

La administración de Biden dará a los estados un aumento de aproximadamente un 17% en la vacuna la próxima semana luego de quejas en los EE. UU. De escasez tan grave que algunos sitios de vacunación tuvieron que cancelar decenas de miles de citas con personas que esperaban su primera inyección.

Las cifras detalladas publicadas el martes en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades mostraron que el gobierno planea poner a disposición alrededor de 10,1 millones de primera y segunda dosis la próxima semana, frente a la asignación de esta semana de 8,6 millones. Las cifras representan las dosis de las vacunas Pfizer y Moderna.

El aumento se produce cuando los sitios de vacunación en los EE. UU. Están cancelando un gran número de citas debido a la escasez de vacunas. Los gobernadores y los principales funcionarios de salud se han quejado de los suministros inadecuados y de la necesidad de estimaciones más tempranas y fiables de cuánto hay en camino para poder planificar en consecuencia.

En medio de la creciente frustración, la Casa Blanca de Biden programó el martes su primera llamada relacionada con el virus con los gobernadores de la nación. El presidente Joe Biden planeaba dar una actualización sobre los esfuerzos para reforzar el suministro de vacunas y poner más inyecciones en los brazos de los estadounidenses más rápidamente, dijo la secretaria de prensa Jen Psaki.

La administración también ha prometido más apertura y dijo que realizará reuniones informativas tres veces por semana sobre el brote que ha matado a más de 420.000 estadounidenses.

La configuración heredada de la administración Trump ha estado marcada por falta de comunicación y cuellos de botella inexplicables, con escasez reportada en algunos lugares incluso cuando las dosis de vacuna permanecen en el estante.

La Dra. Rochelle Walensky, la flamante directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Biden, estuvo desconcertada durante el fin de semana al tratar de describir los suministros actuales.

"No puedo decirles cuánta vacuna tenemos", dijo a "Fox News Sunday", y describió el problema como un desafío dejado por la administración saliente de Trump. "Y si no puedo contárselo, no se lo puedo decir a los gobernadores ni a los funcionarios de salud estatales".

El lunes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que el estado está "a merced de lo que el gobierno federal nos envía" y no puede satisfacer la creciente demanda de los residentes.

Los funcionarios de Virginia Occidental, que ha tenido una de las mejores tasas de administración de vacunas, dijeron que tienen menos de 11.000 primeras dosis disponibles incluso después del envío de esta semana.

"Estoy gritando como loco" por más, dijo el gobernador republicano Jim Justice.

El ciclo de asignación semanal para las primeras dosis comienza los lunes por la noche, cuando los funcionarios federales revisan los datos sobre la disponibilidad de vacunas de los fabricantes para determinar cuánto puede tener cada estado. Las asignaciones se basan en la población de personas mayores de 18 años de cada jurisdicción.

Los martes se notifica a los estados de sus asignaciones a través de una red informática llamada Tiberius y otros canales, después de lo cual pueden especificar dónde quieren que se envíen las dosis. Las entregas comienzan el lunes siguiente.

Un proceso similar pero separado para pedir una segunda dosis, que debe administrarse de tres a cuatro semanas después de la primera, comienza cada semana el domingo por la noche.

Hasta el martes por la tarde, los CDC informaron que poco más de la mitad de los 44 millones de dosis distribuidas a los estados habían sido entregadas a las personas. Eso está muy por debajo de los cientos de millones de dosis que, según los expertos, deberán administrarse para lograr la inmunidad colectiva y vencer el brote.

Estados Unidos ocupa el quinto lugar en el mundo en el número de dosis administradas en relación con la población del país, detrás del número uno Israel, Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña y Baréin, según la Universidad de Oxford.

La razón por la que no se han dispensado más inyecciones disponibles en EE. UU. No está del todo clara. Pero muchos sitios de vacunación aparentemente tienen grandes cantidades de vacuna en reserva para asegurarse de que las personas que ya han recibido su primera inyección reciban la segunda a tiempo.

Además, algunos funcionarios estatales se han quejado de un desfase entre el momento en que informan al gobierno de sus números de vacunación y el momento en que las cifras se publican en el sitio web de los CDC.

En el área de Nueva Orleans, Ochsner Health dijo el lunes que el suministro inadecuado forzó la cancelación la semana pasada de 21,400 citas de primera dosis, pero que las citas de segunda dosis no se ven afectadas.

En Carolina del Norte, Cone Health, con sede en Greensboro, anunció que cancelará las citas de primera dosis para 10,000 personas y las pasará a una lista de espera debido a problemas de suministro.

Jesse Williams, de 81 años, de Reidsville, Carolina del Norte, dijo que su cita del jueves con Cone Health fue cancelada y que está esperando saber cuándo podría ser reprogramada. El ex bombero voluntario esperaba que la vacuna le permitiera volver a asistir a la iglesia, jugar golf y ver amigos.

“Es solo una frustración que esperábamos tener nuestras vacunas y ser un poco más resistentes al COVID-19”, dijo.

El lanzamiento de la vacuna en los 27 países de la Unión Europea también se ha topado con obstáculos y también ha sido criticado por ser demasiado lento. Pfizer está retrasando las entregas mientras actualiza su planta en Bélgica para aumentar la capacidad. Y AstraZeneca reveló que su envío inicial será menor de lo esperado.

La UE, con 450 millones de ciudadanos, exige que las empresas farmacéuticas cumplan sus compromisos a tiempo.