La coloquial frase de AMLO que causa sensación

Su cerebro:

? No lo digas

? No lo digas

? No lo digas

? No lo digas

? No lo digas

? No lo digas

AMLO: ¡Me canso ganso!

La ICÓNICA frase con la que #AMLOpresidente está ARRASANDO en redes sociales https://t.co/HiTsuUeUaR pic.twitter.com/qdBCmQs9bp

? Milenio.com (@Milenio) December 2, 2018