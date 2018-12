La conmovedora imagen del perro Sully, el acompañante de George H. W. Bush

Sully, el perro labrador que trabajó con el fallecido ex presidente de Estados Unidos George H.W. Bush, viajará junto a su féretro hacia Washington, de acuerdo a fuentes que conocen el itinerario.

Una imagen del perro Sully junto al féretro de Bush se hizo viral rapidamente en las redes sociales el domingo y con la leyenda: "Misión cumplida".

El nombre del animal se debe a un ex piloto de aviones comerciales Chesley B. "Sully" Sullenberger III, famoso por aterrizar un avión de pasajeros dañado en el río Hudson en Nueva York.

El ex piloto salvó a 155 personas en 2009.

El can está altamente entrenado y tras la muerte del ex presidente regresará al servicio para ayudar a otros veteranos e irá al centro médico militar Walter Reed, escribió temprano el ex presidente George W. Bush en Instagram.

"Aunque nuestra familia extrañará mucho a este perro, nos conforta saber que él llevará la misma alegría a su nuevo hogar, Walter Reed, que la que le dio al (presidente) 41", escribió Bush.

Las habilidades del perro van desde contestar el teléfono y recoger objetos.

"Como alguien dijo, él puede hacer casi cualquier cosa, excepto prepararte un martini, pero no te preocupes, él puede ir a conseguir a alguien que te prepare un martini", dijo McGrath en junio.

Sully llegó a trabajar con Bush durante el verano después de que la ex primera dama Barbara Bush falleciera a principios del año.

El homenaje nacional para George Herbert Walker Bush, el ex presidente estadounidense fallecido el viernes a los 94 años, comienza este lunes con la transferencia de su ataúd de Texas a Washington a bordo del avión presidencial, ofrecido por Donald Trump para la ocasión.

Al igual que Gerald Ford (2006), Ronald Reagan (2004) o Richard Nixon (1994) antes que él, el 41º presidente estadounidense será enterrado según el protocolo de funerales del Estado, organizado con precisión militar por la fuerza del Pentágono a cargo de la protección de la capital.