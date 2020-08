La demanda de TikTok contra Trump y otros clics tecnológicos de la semana

1.TikTok demanda a Trump por prohibir sus operaciones



TikTok, propiedad de la china ByteDance, demandó al Gobierno del presidente Donald Trump, por promulgar una ley que prohíbe cualquier transacción o negocio con esa empresa en EE.UU. La aplicación de videos sociales alegó que la orden ejecutiva "no se basa en preocupaciones genuinas de seguridad nacional". Este anuncio coincide con la renuncia del director ejecutivo de la compañía, Kevin Mayer.



2.Venta mundial de teléfonos móviles caerá cerca del 10 %



La venta de teléfonos móviles en todo el mundo caerá este año 9,5 %, según la consultora IDC, que espera que el mercado se recupere plenamente en 2022 para así acumular un avance interanual del 1,7 % en un plazo de cinco años. Según sus cálculos, durante este año se venderán 1.200 millones de teléfonos móviles, para en 2021 aumentar un 9 % y en 2022 volver a superar el nivel. Muchos de los principales proveedores han reducido sus planes de producción para 2020 para alinearse con la caída del mercado, la mayoría de los recortes se han centrado en teléfonos 4G.



3.Desarrolladores pueden perder 50 % de ingresos con iOS14



La red social Facebook alertó de que los desarrolladores de aplicaciones podrían perder el 50 % o más de sus ingresos publicitarios con las estrictas políticas de privacidad y protección de datos del nuevo sistema operativo para teléfonos iPhone, el iOS14. La empresa llegó a plantear la posibilidad de que el sistema que usa para conectar aplicaciones de terceros con anunciantes, Audience Network, no esté disponible para iOS14 cuando salga más adelante este año.



4.Huawei, a un paso de arrebatar a Samsung el liderazgo mundial



Huawei está ya a un paso de arrebatar a Samsung el liderazgo mundial en la venta de teléfonos móviles, un mercado que ha sufrido una caída del 20 % durante el segundo trimestre del año, coincidiendo con el estallido de la pandemia. Según datos de la consultora Gartner, entre abril y junio en el mundo se vendieron un total de 295 millones de móviles a usuarios finales, lo que supone un descenso del 20,4 % respecto a un año antes, y el fabricante que sufrió un mayor retroceso en sus ventas fue Samsung.



5.Google personaliza su aplicación Google Assistant



Google está realizando varias actualizaciones a su aplicación Google Assistant, como la adición de tareas, notificaciones automáticas para cumpleaños y eventos especiales, entre otras sugerencias. Según los datos que se recopilan del usuario y el historial de búsqueda reciente, el gigante tecnológico le sugerirá a las personas diferentes artículos, recetas, entre otros temas, de acuerdo a su interés personal.



6.Halo, el nuevo monitor de actividad de Amazon



Amazon lanzó su propio monitor de actividad deportiva, Halo, con el que busca competir con los productos de Apple y Fitbit. La principal diferencia de Halo es que no tiene pantalla, ofrece opciones como la posibilidad de usar la cámara para crear escáneres de la grasa corporal en tres dimensiones y escucha las emociones que emanan de la voz. El monitor es resistente al agua y tiene una autonomía de batería de hasta siete días.



7. Steam permite hacer una lista personalizada de palabras



Steam, una de las principales plataformas de videojuegos para PC, ahora permite que sus usuarios tengan su propia lista de palabras para mejorar su experiencia en el chat. Según el blog especializado Engadget, esta función también elimina las malas palabras y los insultos de uso común y se pueden agregar palabras específicas que se pueden reemplazar con símbolos en el chat de Steam y los juegos de apoyo

