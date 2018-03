La meta es “contribuir”, no “influir” en el mundo, respondió China a Obama

Lee también

China respondió hoy a la mención que el presidente estadounidense, Barack Obama, le dedicó en su discurso de despedida -donde dijo que Estados Unidos tiene más influencia global que la potencia asiática- con el alegato de que Pekín no busca influir en la comunidad internacional, sino "contribuir a ella".



"En nuestras relaciones con el resto del mundo nos centramos más en qué contribución podemos hacer a la comunidad internacional mientras nos desarrollamos, qué le podemos dar, en lugar de fijarnos en nuestra influencia", señaló el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Lu Kang en rueda de prensa.



"No estoy de acuerdo con lo que dijo" Obama, subrayó Lu, quien añadió que China y EUA tienen "a veces diferentes ideas" y que el régimen comunista "siempre defiende la democracia en las relaciones internacionales"



"Por otro lado, si insistes en hablar de influencia, los chinos tenemos la lógica de que lo que influye un país en la comunidad internacional lo debe juzgar ésta, no la nación en sí", concluyó Lu.



Obama señaló en su discurso, pronunciado en Chicago diez días antes de que Donald Trump le releve, que "rivales como Rusia o China no pueden superar nuestra influencia en todo el mundo, a no ser que renunciemos a lo que defendemos y nos convirtamos en otro país grande que abusa de sus vecinos más pequeños".



En un discurso, en algunos momentos emotivo y nostálgico, el mandatario norteamericano señaló que ante la amenaza a la hegemonía que plantean potencias como la rusa o la china el pueblo estadounidense debe estar "vigilante, pero no asustado".