La pesquisa de corrupción irá más lejos, dice fiscal

El fiscal federal que dirige una gran pesquisa por corrupción en Brasil cree que acontecimientos recientes podrían multiplicar por dos el tamaño del caso, una posibilidad abrumadora dado que la investigación ya ha implicado a muchos de la élite del país, amenaza con derribar al presidente, Michel Temer, y se está expandiendo a otros países latinoamericanos.Casi tres años después de las primeras detenciones en marzo de 2014, la llamada Operación Autolavado no tiene un final a la vista, dijo Deltan Dallagnol, coordinador del equipo de trabajo en el estado de Paraná, donde comenzaron las operaciones y está centrada gran parte del caso bajo la jurisdicción del magistrado Sergio Moro.“Yo diría que los nuevos acuerdos de culpabilidad podrían permitir que la Operación Autolavado multiplique su tamaño por dos en el futuro”, dijo el jueves Dallagnol a The Associated Press, y declinó entrar en detalles.Lo que comenzó como una pesquisa se ha convertido en un escándalo de corrupción.