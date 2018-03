La postal de la esperanza: un niño judío y una niña musulmana unidos por la misma causa

Una de las imágenes de las protestas contra el decreto de Trump https://t.co/qfe6ZsABdh — CNN en Español (@CNNEE) 1 de febrero de 2017

Las protestas estaban acaloradas y los fotoperiodistas captaban las imágenes de miles de ciudadanos de las siete naciones musulmanas bloqueadas por Trump desde la semana pasada, donde cada uno presentaba sus carteles y rótulos con mensajes de protestas. El fervor era intenso y las imágenes mostraban temor, descontento y desesperanza. Pero, entre todo ese mar convulso, apareció la fotografía que, hasta hoy, sigue dándole vuelta al mundo y sembrando una luz de reconciliación entre dos naciones históricamente divididas.Se trata de la imagen de una niña musulmana y un niño judío unidos por la misma causa de sus padres. Ambos niños aparecen los hombros de sus progenitores, por encima de la multitud, con carteles hechos a mano. La pequeña se llama Meryem, de 7 años edad, hija de Fatih Yildirim, quien sostiene un cartel que dice “Empatía”; mientras, junto a ella estaba Adin, también de 7 años e hijo del rabino Jordan Bendat-Appell, quien levantaba un cartel que rezaba: “Hemos visto antes. ¡Nunca más!”.La cadena informativa CNN rastreó a ambos padres, quienes expresaron que se encontraban en esa manifestación para “apoyar la causa”, sin imaginar que sus hijos serían los protagonistas de la esperanza en medio del conflicto. Las dos familias estaban entre los manifestantes que el lunes por la noche se reunieron en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago para protestar contra el decreto inmigratorio del presidente Donald Trump.Yildirim, padre de la pequeña Meryem, dijo a CNN que se encontró con el rabino Jordan y comenzó a conversar sobre sus tradiciones, cuando el fotógrafo del Chicago Tribune, Nuccio DiNuzzo, los captó con su cámara. “(El rabino) es un tipo amable. Me expresó su apoyo y me dijo que la razón de ser de la fe era la unidad, el amor y la hermandad. Fue ahí cuando nos tomaron la foto”, declaró Yildirim.La fotografía ha dado la vuelta al mundo, al punto que Gavin Newsom, vicegobernador de California, la utilizó para tuitear el siguiente mensaje: "Este es el Estados Unidos que vale la pena cada segundo de la lucha por delante". Yildirim se hizo presente en la protesta junto a su esposa Amy y sus cuatro hijos, justo después de haber cumplido con su litúrgica oración de la puesta del sol. "Yo quería salir y mostrar mi apoyo", dijo Yildirim.Yildirim, procedente de Turquía, vive en Estados Unidos desde 2002 y solicitó la ciudadanía hace un año, cuando el entonces candidato Trump compartió sus puntos de vista sobre la inmigración, y lanzó la idea de una prohibición musulmana, aseguró CNN."Meryem comenzó a llorar, sentía que Trump iba a patear a su padre", dijo, agregando que no había sentido la necesidad de aplicar antes de esa fecha. Yildirim dice que la foto muestra solidaridad: "Esta es la imagen que las personas están buscando. La gente quiere la paz".Por su parte, Bendat-Appell, rabino de casi ya 10 años, comentó que las protestas se han convertido en un “imperativo ético”, es decir, “una sanción que demuestra miedo, tiranía y un pánico que solo concibe en un odio al cual Jehová nos ha mandado a amar y perdonar”."Creemos que como judíos es nuestra obligación defender a los oprimidos. Nuestra historia de persecución nos enseña que no debemos estar en silencio ante la injusticia", dijo. El rabino, quien también vive en el área de Chicago, dijo que él y su esposa han explicado a sus hijos la necesidad de permitir que los refugiados sepan "que estamos aquí para ellos".La fotografía sigue siendo altamente compartida en redes sociales y los pequeños Meryem y Adin serán recordados como la imagen de la meta a la que la humanidad debe aspirar: tolerancia, respeto, amor y entendimiento. Las barreras religiosas y culturales quedaron atrás y dieron la lección de que todos podemos unirnos por encima de nuestras diferencias. Las dos familias están planeando reunirse el próximo viernes para la cena del Shabat, según comentaron a CNN.