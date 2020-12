La presentadora de TV asesinada que inspiró a una generación de periodistas mujeres en Afganistán

"Ni siquiera me había sentado cuando escuché los disparos. Mi hermana más joven y yo salimos corriendo a ver qué estaba pasando", le dice Hamad Hillal a la BBC.

"Cuando salí vi al chofer muerto detrás del volante y Malala todavía estaba viva, pero bañada en sangre. La sostuve y murió en mis brazos. Vi cómo se escapaba su vida frente a mis ojos".

La hermana mayor de Hamad era Malala Maiwand, una presentadora de televisión de 26 años, a quien mataron de un disparo el 10 de diciembre frente a su casa, en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán.

Malala es una de las víctimas recientes de una nueva ola de asesinatos selectivos de periodistas y activistas en todo el país.

Poco antes de su asesinato, Malala había acudido a su hermano menor Hamad y le había dicho, con la confianza por la que era famosa, que debería estar preparado para asumir más responsabilidades, porque sentía que ella era "un blanco".

Hamad le dijo a su hermana que le quedaba mucho tiempo de vida. Él no quería escuchar hablar de ello, pero ahora recuerda que su hermana tenía razón, siempre la tuvo.

Temía que a los extremistas no les gustaba la idea de verla en la televisión.

El chofer de Malala, Mohammad Tahir, quien fue asesinado en el mismo ataque, la recogía generalmente a las 7:00 am para su programa matutino diario transmitido por Enikaas TV.

Malala era la presentadora del programa matutino, pero ese día no salió al aire.

En cambio, el canal de televisión transmitió las últimas noticias de su muerte: "Hombres armados mataron a la presentadora de televisión de Enikaas, Malala Maiwand, y al conductor Mohammad Tahir, de camino al trabajo".

Hamad todavía está sorprendido de cómo esto pudo suceder en una parte de la ciudad que se conoce como la "zona verde" de Jalalabad. Dice que los asesinos no tenían prisa y abandonaron la escena con calma.

Su casa está ubicada en una calle concurrida, llena de tiendas, no lejos de la oficina provincial del Servicio de Inteligencia afgano y de un puesto de control policial.

El cuartel de la policía está a solo 200 metros.

Para Hamad, el dolor y el sufrimiento de perder a su hermana son indescriptibles.

"Ella no era solo mi hermana; era una amiga y como una madre para mí. Siempre decía: 'No tengo deseos para mí, vivo para mi familia'", dice Hamad.

Malala era una niña cuando su familia emigró a Pakistán para escapar de las guerras civiles que obligaron a millones de afganos a abandonar su país. Se estima que alrededor de 1,5 millones escaparon hacia áreas tribales de Pakistán.

En 2004, después del colapso del Talibán, su familia regresó a Nangarhar, donde Malala terminó la escuela y cursó la universidad. Estaba en el último año de su licenciatura estudiando Gestión y Políticas Públicas.

"Tenía grandes sueños", le dijo a la BBC su padre, Gul Mula, quien cuenta que estaba "100% preocupado" por la seguridad de su hija.

"A veces, le decía que no hiciera preguntas serias a ciertos funcionarios, pero ella siempre respondía que era su trabajo interrogarlos".

La madre de Malala había sido líder comunitaria antes de que ella también fuera asesinada hace casi 12 años por su papel activo en la sociedad.

Malala era conocida por sus entrevistasdesafiantes.

Shukrollah Passon, director de noticias de Enikaas TV, dice que su muerte es una "gran pérdida" no solo para su familia y amigos, sino también para su audiencia.

Ella era una de las muy pocas periodistas mujeres del canal.

"No creo que podamos encontrar un reemplazo para ella. Ella era única. No tenemos a nadie más, y tuvimos que pedirle a un presentador que condujera el programa".

Otras figuras públicas también lamentaron la pérdida de Malala.

Mariam Safi es la directora fundadora del grupo de expertos de la Organización para la Investigación de Políticas y Estudios de Desarrollo (DROPS), que trabaja para "crear una plataforma para aumentar la voz de las mujeres en las conversaciones sobre políticas".

Safi tuiteó que ella había sido testigo de primera mano de lo mucho que Malala había luchado para llevar la paz a su país, destacando las voces y las realidades afganas.

Deeply saddened by the horrific attack on Ms Malala Miawand n Jalalabad today. In her tireless efforts as a member of @AMIP_AFG Steering Committee, I witnessed 1st hand how hard Ms Miawand fought to bring peace to Afg by bringing to forefront the voices & realities of Afg peoples pic.twitter.com/rHtpFrb2ck