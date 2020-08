La presidenta boliviana llama a Evo Morales "abusivo depredador de niñas"

Jeanine Áñez se refirió a esas denuncias en declaraciones a los medios antes de un acto en La Paz, en las que aseguró sentirse avergonzada por lo que calificó de "abominable", en referencia a las acusaciones contra Morales por supuestas relaciones con chicas menores de edad cuando era presidente.



"No va quedar en la impunidad", dijo Áñez, quien confió en que la Justicia "actúe de forma rápida".



La mandataria transitoria criticó que el expresidente "tenía una pandilla de encubridores", en alusión a su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), porque a su juicio "no solamente lo sabían, sino que lo socapaban".



"No podemos perdonar, ni mucho menos tenemos que olvidar", aseveró, sobre lo que calificó de "desviaciones" con niñas a las que "les robaron la inocencia, les robaron su vida".



La presidenta interina consideró que hubo "abuso de poder" por parte de Evo Morales, al que definió como un "abusivo depredador de niñas, de inocentes", que "no tiene perdón" y merece "una sanción inmediata".



El Ministerio de Justicia informó el pasado lunes de una denuncia contra Morales para determinar si en 2016 tuvo una hija con una menor de edad, mientras que la semana pasada comunicó la presentación de otra denuncia por presuntamente haber tenido una relación sentimental con otra chica cuando ella era menor.



Sobre esta última, la Defensoría del Pueblo comunicó que la chica, ahora mayor de edad, ha denunciado que "fue obligada a declarar en contra de su propia voluntad" ante la Policía sobre esa supuesta relación.



Varios voceros del MAS advirtieron de que las acusaciones buscan desprestigiar a Morales, que desde Argentina ejerce como jefe de campaña electoral, y al propio partido ante los comicios generales previstos en Bolivia para octubre.

