La prioridad será mantener a EUA a salvo cómo sea y de quién sea: Mike Pompeo

Con 62 votos a favor y 32 en contra, el representante por Kansas, Mike Pompeo, fue confirmado como nuevo director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Pompeo, quien fue el elegido del presidente Donald Trump para este cargo, hará su juramento en las próximas horas ante el vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca, luego de conocer la confirmación del Senado de Estados Unidos, según informó CNN este lunes por la noche."Estoy honrado de haber recibido la oportunidad de servir y trabajar junto con el presidente Trump para mantener a EUA seguro. Esa será la prioridad: proteger a Estados Unidos de quién sea y cómo sea. Estoy deseando trabajar con los guerreros de la inteligencia de EE.UU. que hacen tanto para proteger a los estadounidenses todos los días", expresó Mike Pompeo en un comunicado oficial en el que aceptaba el cargo que se le entregó desde este día.Mike Pompeo es un congresista estadounidense de 53 años, quien adquirió relevancia nacional en el comité especial del Congreso por abordar el ataque en Bengasi, en 2012, cuando Clinton era secretaria de Estado, y en el que fallecieron cuatro estadounidenses, entre ellos el embajador Chris Stevens. Aunque el comité bipartidista no halló evidencias de mala práctica por parte de la candidata presidencial demócrata, Pompeo y el también republicano legislador por Ohio Jim Jordan redactaron un anexo en el que aseguraban estar convencidos de un "encubrimiento".Pomepo fue formado en la Academia Militar de West Point y graduado en Derecho por la Universidad de Harvard, el futuro director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llegó a la Cámara de Representantes en 2011 como legislador por Kansas, como parte de la ola del movimiento ultraconservador del Tea Party.En el Congreso de Estados Unidos, la votación estuvo abierta por un período más prolongado de lo acostumbrado, para permitir que los senadores retrasados por la tormenta en el noreste del país pudieran llegar a Washington y ejercer su elección. Sin embargo, los legisladores Chris Murphy y Richard Blumenthal no alcanzaron a arribar a tiempo.Tras la votación, el senador por Texas, John Cornyn, expresó que "sólo quiero recordarles a nuestros colegas que nuestro país sigue enfrentando amenazas increíbles éstas no están presionando el botón de pausa”, agregando que "el presidente necesita que su gabinete de Seguridad Nacional, y en particular su director de la CIA, estén a su lado (...) para mantener a nuestro país a salvo".Sin embargo, la opinión de Pompeo sobre la vigilancia electrónica y la tortura había provocado la ira de algunos demócratas. De hecho, aunque se esperaba que Pompeo fuera ratificado el pasado viernes, cuando Trump se posesionó como el nuevo mandatario estadounidense, el Senado explicó que la decisión se aplazaba hasta esta semana después de que por lo menos tres congresistas del Partido Demócrata se opusieran a una confirmación rápida y argumentaran algunas preocupaciones, incluido el tema de la vigilancia.