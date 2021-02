La reforma migratoria de Biden, punto por punto

Los legisladores demócratas presentaron el jueves al Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley de inmigración que de aprobarse crearía un camino de ocho años hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes en situación irregular, al al mismo tiempo que proporcionaría una vía rápida a la ciudadanía para a los que fueron traídos al país siendo niños.

La legislación se basa en el paquete de reforma migratoria propuesto por el presidente Joe Biden desde su primer día en el cargo. Está patrocinado por la legisladora Linda Sánchez, demócrata por California en la Cámara de Representantes y por el senador Bob Menendez, demócrata por Nueva Jersey.

El proyecto de ley es la última de una serie de propuestas de inmigración que se están abriendo paso en el Congreso. El gobierno de Estados Unidos no ha aprobado una ley de ciudadanía importante desde 1986. La propuesta de Biden podría ser la más amplia desde la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965.

¿Cómo sería el camino hacia la ciudadanía estadounidense si se aprueba esta ley?

Según el proyecto de ley, los inmigrantes serían elegibles para solicitar la legalización si estaban en Estados Unidos antes o el 1 de enero de 2021, pagan todas las tarifas requeridas y no tienen antecedentes penales, aunque las exenciones estarían disponibles para ciertos delitos no violentos.

Existen disposiciones especiales para los titulares del Estatus de Protección Temporal, los trabajadores agrícolas y aquellos que llegaron a EE.UU. siendo menores de edad (Acción Deferida para los Llegados en la Infancia, DACA), a los que a veces se hace referencia como dreamers.

“Tener antecedentes penales o ciertos tipos de delitos en su expediente, o si representa un problema de seguridad nacional o problemas relacionados con el contrabando de no ciudadanos, cosas como esas, impedirían que obtengan alivio en virtud del proyecto de ley”, dijo a la Voz de América la abogada de inmigración en Virginia, Hassan Ahmad.

El primer paso para los solicitantes sería asegurar el estatus legal de posible inmigrante, o Lawful Prospective Immigrant (LPI), como puerta de entrada a la residencia legal permanente en EE.UU. El estatus de posible inmigrante sería válido por seis años, pero los inmigrantes tendrían que esperar al menos cinco años para solicitar residencia legal permanente, también conocida como tarjeta verde (Green Card). Deberían pasar verificaciones de antecedentes y pagar todos los impuestos requeridos por la ley de EE.UU.

Después de tres años con el estatus de residente legal, un inmigrante sería elegible para solicitar la ciudadanía estadounidense.

Alguien con estatus de posible inmigrante podría trabajar y viajar legalmente fuera de EE.UU. y ser admitido legalmente de regreso al país. Cualquiera que esté pasando por el proceso de LPI estaría protegido de la deportación mientras el gobierno decide su solicitud.

¿Cómo aborda causas fundamentales de la inmigración?

La propuesta busca abordar las causas fundamentales de la migración a Estados Unidos desde México y países centroamericanos. El proyecto de ley crearía un plan de inversión de 4 mil millones de dólares que los legisladores esperan que cree vías migratorias más seguras y evite que muchos huyan de sus países de origen.

¿Qué dice de los retrasos en el programa de reunificación familiar?

El plan de Biden incorpora partes de otros paquetes de reformas recientes en el Congreso. Gran parte de la Ley de Reunificación de Familias, patrocinada por la representante Judy Chu, demócrata de California, se ha incorporado al proyecto de ley.

Esas disposiciones acelerarían el proceso mediante el cual los familiares de los residentes de EE.UU. pueden unirse a sus parientes, un procedimiento que actualmente puede demorar hasta dos años o más para las personas en muchos países.

¿El proyecto de ley cubre a personas con visas de no inmigrante válidas?

No. Aquellos que vivan temporalmente en Estados Unidos o visiten el país no estarían cubiertos en caso de aprobación de la propuesta de ley.

¿Algún titular de visa podría solicitar el estatus de posible inmigrante?

Si. El estatus de posible inmigrante (LPI) podría otorgarse a trabajadores agrícolas temporales (titulares de visas H2A) y a un “no ciudadano que se haya involucrado en labores o servicios de infraestructura crítica esencial” en Estados Unidos, según el texto del proyecto de ley.

¿Qué grupos no tienen que solicitar el estatus de posible inmigrante?

Aquellos que califiquen para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o que ya estén inscritos en el programa, los titulares del Estatus de Protección Temporal y aquellos que hayan sido trabajadores agrícolas durante al menos cinco años podrán solicitar directamente una tarjeta verde para la residencia temporal y luego esperar cinco años para ser elegible para la ciudadanía estadounidense.

¿Qué pasa con las condenas penales?

Actualmente, los tribunales de inmigración de EE.UU. pueden considerar las condenas anuladas.

“[El proyecto de ley propuesto] elimina eso, entonces los cargos que fueron desestimados los tribunales de inmigración ya no pueden considerarlo”, dijo Ahmad.

Pero la propuesta excluye a quienes hayan cometido tres delitos menores o hayan sido condenados por un delito mayor. Sin embargo, hay exenciones disponibles que permitirían a algunos inmigrantes solicitar el estatus de posible inmigrante si el delito hubiera ocurrido hace al menos 10 o 5 años y si se trataron de delitos menores y si la persona no tiene nuevas condenas.

Elimina las barreras de 3 y 10 años

Bajo la ley de inmigración actual, aquellos que permanecen en el país ilegalmente por más de 180 días pero menos de un año tienen prohibido regresar a Estados Unidos por tres años. Los que están presentes ilegalmente por más de un año tienen prohibido por 10 años.

El proyecto de ley exige la eliminación de las "prohibiciones de 3 y 10 años" para las personas que vivieron en Estados Unidos ilegalmente y luego se fueron.

¿El proyecto de ley ayuda a asegurar la frontera entre Estados Unidos y México?

El proyecto de ley exige "controles fronterizos inteligentes": implementación de tecnología y aplicación de la ley adicional para proteger las fronteras de Estados Unidos.

¿El proyecto de ley pasará en el Senado?

Legisladores republicanos en el Congreso han expresado poco entusiasmo por la propuesta. Los senadores Lindsey Graham, Mitt Romney y Marco Rubio han criticado las propuestas a las que catalogan de ser demasiado indulgentes o expansivas de alguna manera. Cada uno de los senadores ha propuesto sus propias soluciones, algunas de las cuales se han adoptado parcialmente en el plan actual.

“Saludo al presidente por presentar la legislación que hizo. Hay otros que apoyan (la aprobación) por partes, y ese también puede ser un buen enfoque”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, durante una conferencia de prensa el jueves, indicando que el proyecto de ley podría dividirse para ser aprobado por el Congreso.