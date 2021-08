La vestimenta de una periodista de CNN que refleja el cambio ante la llegada de los talibanes a Kabul

En menos de 24 horas, la periodista de CNN en Kabul, Clarissa Ward, ha pasado de informar vestida con ropa de color a tener cubrirse por completo el cuerpo con un chador negro, en el que no puede mostrar ninguna parte de su cuerpo a excepción de la cara.

Las imágenes de la periodista de 41 años de edad y nacionalidad británica reflejan las consecuencias de la llegada de los talibanes a Kabul, quienes tienen políticas muy estrictas para las mujeres.

Ward salió este lunes a las calles de Kabul para reportar cuál es la situación de la ciudad, tan solo horas después de ser tomada por los talibanes. Sin embargo, tuvo que hacerlo vistiendo de una forma conservadora por temor a represalias.

“Este es un espectáculo que honestamente pensé que nunca vería. Decenas de combatientes talibanes, y justo detrás de nosotros, en el complejo de la Embajada de Estados Unidos”, dijo Ward en una conexión con los presentadores de New Day, Jon Berman y Brianna Keilar.

Las corresponsales extranjeras ya muestran los cambios de la situación en Afganistán ���� pic.twitter.com/ZBdpgyjBp8 — Edu Bayón (@edubayon_) August 16, 2021

“He visto algunas mujeres, pero diré que he visto muchas menos mujeres de las que normalmente vería caminando por las calles de Kabul. Las mujeres que ves caminando por las calles de Kabul tienden ahora a vestirse de manera más conservadora que cuando caminaban por las calles de Kabul ayer. Hoy he visto más burkas de los que había visto en mucho tiempo. Obviamente, estoy vestido de una manera muy diferente a como me vestiría normalmente para caminar por las calles de Kabul”, agregó.

Durante el reporte de la periodista de CNN se notó que su presencia incomodó a algunos de los talibanes con los que habló. En un momento se le pidió específicamente que se hiciera a un lado porque era una mujer.