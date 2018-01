Larry Nassar, el médico que abusó de varias gimnastas, pagará hasta 175 años de prisión

El exmédico deportivo Larry Nassar fue sentenciado este día una condena de entre 40 y 175 años de cárcel por agredir sexualmente a varias mujeres y niñas durante varios años. La sentencia fue leída luego de una larga ronda de más de 7 días, en los que se escucharon los testimonios de las víctimas de Nassar frente a él y con mucho énfasis en los detalles.

"Acabo de firmar su sentencia de muerte", dijo la jueza Rosemarie Aquilina durante la lectura de la sentencia. "Usted sabía que estaba enfermo. Usted sabía que estaba mal. Si hubiera sido cáncer habría buscado ayuda para vivir, pero usted decidió seguir, fue una decisión precisa, calculada, manipulada y espantosa. Es algo que no puede dejarse pasar y por eso usted no merece caminar fuera de una cárcel. Usted no entiende que usted es un peligro", subrayó Aquilina.

Durante su declaración final, Nassar se limitó a decir: "Llevaré sus palabras conmigo por el resto de mis días", mientras, en la sala de la audiencia, varias de las víctimas lloraban y aplaudían tras conocer el dictamen final del juicio, el cual fue transmitido en vivo por varias cadenas de noticias de Estados Unidos a través de redes sociales.

Nassar, de 54 años, se declaró culpable de agredir a siete personas en Lansing, Estados Unidos, pero la audiencia de determinación de sentencia estaba abierta para cualquiera que dijera que era una víctima. Sus acusadoras dijeron que utilizaba sus manos sin guantes para penetrarlas, a menudo sin explicación, mientras estaban en una mesa buscando ayuda para varias lesiones relacionadas a actividades deportivas.

Las acusadoras, muchas de los cuales eran niñas, dijeron que confiaban en que Nassar cuidaría de ellas adecuadamente y negaban lo que estaba sucediendo o temían hablar. A veces usaba una sábana o su cuerpo para bloquear la vista de cualquier padre en la habitación, señaló el Boston Globe en un reportaje publicado en estos días, en los cuales se desarrolló la audiencia. Nassar ya había sido sentenciado a 60 años de prisión por delitos de pornografía infantil.

