Las 11 advertencias previas al 11-S a las que Estados Unidos no reaccionó

"Los ataques del 11 de septiembre fueron un shock, pero no deberían haber sido una sorpresa". "La rama ejecutiva del gobierno, el Congreso, los medios de comunicación y el público estadounidense habían recibido una advertencia clara de que los terroristas islamistas tenían la intención de matar estadounidenses en grandes cantidades".

El informe de la Comisión Nacional de Ataques Terroristas a los Estados Unidos (un grupo formado en 2002 por cinco comisionados republicanos y cinco demócratas, más un equipo de unas 80 personas y que trabajó hasta agosto de 2004) es claro: se pudo haber hecho más para prevenir los atentados que transformaron a EUA hace 17 años.

El informe de 567 páginas profundiza en los motivos de los agresores, cómo planearon sus acciones, cómo EUA no lo previó y qué puede hacer ese país para prevenir otros ataque terroristas.

Como introducción se recuerda lo que pasó el 11 de septiembre de 2001.

A las 8:46 a.m. un avión se estrelló en la Torre Norte del World Trade Center. A las 9:03 a.m. un segundo avión golpeó la Torre Sur. Las Torres Gemelas se derrumbaron 90 minutos después. A las 9:37 a.m. un tercer avión se estrelló contra el Pentágono. Y a las 10:03 a.m. un cuarto avión cayó al sur de Pensilvania cuando pasajeros que conocían de los ataques previos frustraron una acción que tendría como objetivo el Capitolio o la Casa Blanca.

El documento dice que ese "dolor inconmensurable" fue responsabilidad de 19 jóvenes árabes que, impulsados por extremistas en Afganistán, usaron cuchillos pequeños, cortadores de cajas y latas de aerosol de pimienta como armas para secuestrar los aviones.

Muchos avisos

Una de las conclusiones es que los extremistas islamistas habían advertido "en abundancia" sobre sus intenciones de matar a ciudadanos estadounidenses "indiscriminadamente y en grandes cantidades". Estas son las advertencias que EUA tuvo, pero ante las que no tuvo la capacidad de evitar un ataque del tamaño del 11-S:

1. En febrero de 1993 ya se había intentado derribar el World Trade Center usando un camión bomba. Seis personas murieron y unas mil resultaron heridas. También existían planes de volar los túneles de Holland y Lincoln y otros puntos de interés de Nueva York.

2. El incidente recordado como "Black Hawk Down", gracias a una película con ese nombre. En octubre de 1993, miembros de una tribu somalí derribaron helicópteros estadounidenses. Años más tarde se sabría que habían recibido ayuda de Al Qaeda, el grupo relacionado con Osama Bin Laden.

3. A principios de 1995, la policía de Manila (Filipinas) descubrió un complot para derribar una docena de aviones estadounidenses mientras volaban sobre el océano Pacífico.

4. En noviembre de 1995, un coche bomba estalló frente a la oficina del gerente del programa de EUA para la Guardia Nacional Saudita en Riad (Arabia Saudita), matando a cinco estadounidenses y a dos personas más.

5. En junio de 1996, un camión bomba demolió el complejo de apartamentos Khobar Towers en Dhahran (Arabia Saudita), matando a 19 militares estadounidenses e hiriendo a cientos de personas.

6. La inteligencia de EUA veía a Bin Laden como financista del terrorismo, pero no como un líder terrorista. En febrero de 1998, Bin Laden publicó un mensaje diciendo que era el decreto de Dios que todo musulmán debe hacer todo lo posible para matar a cualquier estadounidense, militar o civil, en cualquier parte del mundo. Sus motivos: la ocupación estadounidense de lugares sagrados del Islam y las agresiones contra musulmanes.

7. En agosto de 1998, Al Qaeda llevó a cabo ataques casi simultáneos con camiones bomba contra las embajadas de EUA en Nairobi (Kenia) y Dar es-Salaam (Tanzania). Los ataques mataron a 224 personas, incluidos 12 estadounidenses.

8. En diciembre de 1999, la policía jordana frustró un complot para bombardear hoteles y otros sitios frecuentados por turistas estadounidenses. Además, Ahmed Ressam fue arrestado en la frontera con Estados Unidos mientras contrabandeaba explosivos para atacar el aeropuerto internacional de Los Ángeles.

9. En octubre de 2000, un equipo de Al Qaeda en Aden (Yemen) usó una lancha de motor llena de explosivos para hacer un agujero en el costado de un destructor, el USS Cole, casi hundiendo la nave y matando a 17 marineros estadounidenses.

10. En 2001, las agencias de inteligencia de EUA recibieron advertencias de que Al Qaeda había planificado "algo muy, muy, muy grande". Las precauciones se tomaron en el extranjero, pero no dentro de EUA.

11. En agosto de 2001 se detuvo a Zacarias Moussaoui por violar las normas de inmigración. Él formaba parte del plan de ataque y antes había buscado un entrenamiento acelerado para pilotar grandes aviones de pasajeros. Ese mismo mes, la inteligencia de EUA confirmó que estaban dentro del país unos terroristas vistos en el sudeste asiático en enero de 2000, a los que se les perdió la pista en Bangkok (Tailandia).

En el informe, un funcionario consultado reconoció que “vieron la nube de tormenta, pero no previeron el rayo que caería”: "Estos casos no provocaron una acción urgente", se concluye.

No pudo con Bin Laden

Tras los ataques a las embajadas en África en 1999, EUA reacciona contra Al Qaeda: lanzaron misiles crucero a sus instalaciones en Afganistán y Sudán; se aplicó presión diplomática para que el régimen talibán expulsara a Bin Laden de Afganistán; y se pagó a agentes extranjeros para capturar o matar a Bin Laden y otros altos mandos. El informe reconoce que nada de esto tuvo éxito.

Después, se afirma, Bin Ladin preparó la "operación aviones", que culminó con el 11 de septiembre de 2001. En la lucha contra Al Qaeda se disolvieron algunas células, pero el núcleo no fue afectado.

El informe deja en evidencia que el gobierno estadounidense no quiso actuar militarmente contra Bin Laden. Al llegar a la presidencia George W. Bush (en enero de 2001), se propuso eliminar a Al Qaeda en tres o cinco años.

Una de las decisiones tomadas fue intentar matar a Bin Laden con armas en un avión no tripulado, llamado "Predator". La idea fue aprobada el 4 de septiembre de 2001. Ese mismo día, Richard Clarke, responsable de la coordinación de políticas antiterroristas de la Casa Blanca, dijo que no habían decido si Al Qaeda era un gran problema.

Una semana después, Estados Unidos EUA sufriría el ataque del 11-S.