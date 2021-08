Las cumbias tristes de Cindy, la "salvadoreina"

Hace 13 años la vida de Cindy Zavala, una joven hija de inmigrantes salvadoreños, cambió cuando fue electa reina de la comunidad salvadoreña del área del DMV (Washington DC, Maryland y Virginia), una de las zonas de mayor concentración de connacionales. "Nunca me imaginé entrar a la industria del entretenimiento, era una cipota muy estudiosa, callada y obediente, muy obediente", dice mientras suelta una carcajada. En 2008, cuando tenía 16 años, había oportunidad para correr de reina en uno de los comités de la zona: "Tenían que vender votos para ayudar a una comunidad en El Salvador y eso me animó, que podía ayudar", dice Cindy.

La joven creció en medio de eventos que organizaba su papá, un compatriota muy activo que ha procurado ayudar a las comunidades de San Miguel, con actividades para recaudar fondos y ayudas para enviarlas a El Salvador.

Cuando logró la corona, Cindy se dedicó a varias de estas actividades junto a su padre. La que más recuerda es la primera, cuando ayudó a organizar una donación de computadores. Gracias a eso empezó el apego por las comunidades salvadoreñas y fue bautizada como "La SalvadoReina".

Crecer en Estados Unidos, siendo hija de inmigrantes salvadoreños, es algo especial. La sangre salvadoreña corre por las venas de muchos jóvenes como Cindy, pero el sistema estadounidense los hace también ser "gringos". Después de su reinado, la joven viajó a El Salvador y asistió al carnaval de San Miguel por primera vez cuando cumplió los 20 años.

Cindy quedó extasiada al ver tantas orquestas y al estar en medio de algo que nunca había visto. "El carnaval de San Niguel me envolvió, fue algo especial ver a tanta gente feliz, cantando, celebrando, que yo dije ‘quiero que esto sea parte de mi vida’. Me enamoré de la cumbia, de la música… mi papá promovía artistas salvadoreños, organizaba conciertos beneficentes, pero no había visto algo así", dice.

Cuando regresó a Virginia, donde vive con sus papás, escribió su primera canción decidida a trabajar para producir varias cumbias, con estilo salvadoreño para publicarlas en un disco.

Las cumbias amargas

La universidad, la vida de adulta joven y lo cotidiano alejaron a Cindy de su proyecto musical. Pero cuando la pandemia nos obligó a todos a quedarnos en casa y a buscar nuevas formas de construir el día a día, Cindy retomó su proyecto.

"He pasado siete años trabajando en este proyecto. Entré a la universidad, me mudé a Texas y el año pasado con la cuarentena tuve más tiempo de enfocarme en la música, porque estaba trabajando desde casa… Todo comenzó en DC, pero empecé a grabar las canciones desde mi casa y un amigo me ha ayudado desde otro lado", dice.

"Mi papá es carpintero y mi mamá limpiaba hoteles, yo sentía que había mucha injusticia. Esa amargura viene en generaciones. Ninguna mujer en mi familia ha tenido la oportunidad de tener una carrera, han tenido que ser madres, amas de casa, han tenido que aprender a palmear antes de seguir sus sueños", dice Cindy. Las cumbias de "La SalvadoReina" cuentan las historias de vida de los inmigrantes.