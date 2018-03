Las estampas más curiosas de la investidura presidencial de Donald Trump

Lee también

Había que esconderse de la lluvia; había que dejar en claro su aprobación o desaprobación y, por supuesto, había que darle un bonito presente a tu “new friend”. La toma de posesión de Donald Trump en el Capitolio, en Washington, no solo fue un evento de carácter político, sino también de muchas estampas curiosas que protagonizaron varios de los personajes estelares del acto.Una de las imágenes más curiosas fue la del expresidente George W. Bush, quien utilizó un plástico, simple y común, para protegerse de la lluvia que caía en Washington esta mañana. La secuencia de imágenes reflejó a un Bush bastante atareado con un plástico rebelde que no se rendía ante el exmandatario para poder cubrirlo del agua que azotaba durante el acto. Varios medios informativos lo catalogaron de “cantinflesco” en las redes sociales.Otra de las estampas curiosas fue la de Melania Trump y Michelle Obama, la cual atrapó las miradas de todos en las redes sociales. Todo sucedió cuando Melania le otorgó un presente a Michelle, quien no supo qué hacer con el regalo y se mostró incómoda y sorprendida al no tener dónde colocarlo. La imagen se viralizó rápidamente en la red y se convirtió en uno de los momentos para no olvidar de este día.Melania Trump no solo protagonizó la estampa del regalo, sino que también dejó otra foto curiosa cuando, a raíz de la lluvia en Washington, se le vio intentando proteger de ella a su hijo, Barron. La imagen muestra a una Melania poco sonriente extendiendo su sombrilla transparente para cubrir a su hijo de la lluvia, quien parece no estar muy entretenido el acto de investidura de su padre.Estas son otras de las imágenes curiosas del evento de este día:Esta fue la última foto entre ambos presidentes (ex y actual) de Estados Unidos. (Foto: Agencias)El brindis en honor a Trump tampoco pudo faltar (Foto: Agencias)Varias protestas se originaron durante el acto de juramentación de Trump (Foto: Agencias)