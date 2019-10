Las fotos de unos osos en extrema delgadez que preocupan al mundo

Un fotógrafo profesional llamado Rolf Hicker captó con su lente unas imágenes que se han vuelto virales, pues muestran con crueldad los efectos que está teniendo el cambio climático en algunos seres que habitan el planeta.

En las imágenes captadas por Rolf se aprecia a una familia de osos grizzly andando por la costa de Knight Inlet, en Columbia Británica, Canadá, su hábitat natural, los cuales se encuentran en evidente estado de desnutrición .

Quedó tan impactado por las fotos que las subió a Facebook, en donde explicó que nunca había visto ejemplares de osos jóvenes en estado famélico.

Varios estudios han confirmado que la costa oeste de Canadá está sufriendo severos estragos por culpa del cambio climático, ya que está aumentando las temperaturas del agua del mar y también ha alterado las corrientes marinas, sobre todo en la costa oeste, lo cual tiene como consecuencia que se haya reducido de forma considerable las poblaciones de salmones que se acercan a los ríos para completar su ciclo de vida y que los osos cazan para su alimentación.

Ante la situación, diversos grupos de ambientalistas han puesto en marcha un plan para dejar comida para los osos y otros animales en sitios estratégicos y así poder asegurar su supervivencia.

De acuerdo a un estudio titulado ?State of Canadian Pacific Salmon: Responses to Changing Climate and Habitats?, el cual fue publicado este año por el departamento de Pesca y Océanos de Canadá, se calcula que al río Fraser, el más largo de la Columbia Británica, solo llegarán unos 600.000 salmones, cuando históricamente llegaban unos 5 millones de ejemplares por temporada.

Algunos usuarios de las redes consideran que el estado de los osos no solo se debe a la falta de salmones, por lo que Hicker aclaró que también las altas temperaturas han afectado otras fuentes de alimentación natural de los osos.



