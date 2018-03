“Las mujeres deben ganar menos porque son menos inteligentes”

Lee también

"¿Sabe usted qué papel ocupaban las mujeres en las Olimpiadas griegas? ¿La primera mujer griega? Se lo digo yo, el puesto 800. ¿Sabe usted cuántas mujeres hay entre los primeros 100 jugadores de ajedrez? Se lo diré: ninguna. Claro que las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes. Eso es todo". Esas fueron las palabras de Janusz Korwin-Mikke, diputado polaco del Parlamento Europeo, durante un debate sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres en el pleno de la Eurocámara.Las palabras de Korwin-Mikke fueron captadas en video y divulgadas en redes sociales, generando consternación, repudio y fuertes críticas hacia su pensamiento calificado de “retrógrada”. El legislador polaco, de extrema derecha, se encontró con la respuesta de la eurodiputada española Iratxe García Pérez: "Según sus teorías, yo no tendría derecho de estar aquí, como diputada. Y sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones como usted. Yo aquí vengo a defender a las mujeres europeas de hombres como usted", le espetó la legisladora.Este fuerte debate se originó luego de que el Parlamento Europeo iniciara una investigación sobre el tema del “sexismo” y la falta de igualdad de género en todo el continente. Hasta el momento, el grupo de parlamentarios no se ha expresado oficialmente al respecto, aunque medios informativos del viejo continente, como The Guardian, Bild y BBC Mundo, especulan que podría acarrearle una amonestación y hasta una multa económica con suspensión temporal.Según el artículo 11 del Reglamento del Parlamento Europeo, el cual fija las normas de conducta, "el comportamiento de los diputados se caracterizará por el respeto mutuo" y que "en los debates parlamentarios, los diputados se abstendrán de adoptar un lenguaje o un comportamiento difamatorio, racista o xenófobo", algo que, claramente, el diputado polaco rompió.Las reacciones del video han sido claras con fuertes críticas que se cuestionan cómo dentro de un grupo de países del Primer Mundo se pueden producir pensamientos de esta índole. Por su parte, el gobierno de Polonia no ha emitido comunicado oficial, aunque también se espera una sanción de su parte para Korwin-Mikke.