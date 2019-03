Las mujeres trabajan más horas diarias en todo el mundo y reciben menos dinero

Las mujeres trabajan más horas al día que los hombres en todo el mundo; por el contrario, reciben menos ingresos que su contraparte.

Así lo continúan evidenciando estudios recientes, como el denominado “Estado de los padres del mundo: tiempo de acción (“State of the World´s Fathers: Time for Action”) de la campaña internacional MenCare.

Los datos reflejan los resultados del análisis hecho en 75 países del mundo. Latinoamérica es la región donde las mujeres trabajan más horas diarias, un promedio de 8.3; mientras que los hombres laboran unas 7.7 horas de su día.

Irónicamente, la mayoría de horas trabajadas por las mujeres no son pagadas. En Latinoamérica, de las 8.3 horas laboradas, solo se les paga un promedio de 3.3 horas, las otras 5 no son reconocidas. Por el contrario, a los hombres se les paga unas 5 horas, de las 7.7 laboradas.

La desigualdad no termina ahí. La brecha salarial, es decir, la cantidad de dinero que recibe una mujer en comparación de un hombre por su trabajo, sigue existiendo y algunos países de Latinoamérica sobrepasan el promedio mundial.

Globalmente, la brecha es del 20.5 %, es decir que si un hombre recibe $100 por su trabajo, a una mujer se le pagan $80. Esta desigualdad se amplía en países como Argentina, con una brecha del 25 %; Uruguay, con 23 % y Chile, con un 21.6 %. En El Salvador, la brecha salarial es del 4.6 %.

Para sumar aún más a la injusticia laboral que enfrenta la mujer en el mundo, de cada 100 puestos de CEO (primer ejecutivo) de empresas en el mundo, 97 son obtenidos por hombres y tres por mujeres, de acuerdo a un estudio que abarcó unas 19 mil entrevistas en 27 países en 2018 y que fue publicado por la empresa de análisis de mercado global Ipsos.

El porcentaje sube al hacer un análisis por países pero aún así es bajo. La nación donde hay más mujeres CEO es México, con un 29 %, a penas un poco más de la cuarta parte. Le sigue Brasil (24 %) e India (23 %).

La discriminación laboral es solo una de tantas razones por la que se instauró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, día en que se busca visibilizar las injusticias a la que millones de mujeres viven sometidas históricamente y que se buscan erradicar.

Actualmente, los países con mejores leyes para potenciar la igualdad de género son Bélgica, Francia, Grecia, España y Reino Unido.

No obstante, que España se encuentre en el top cinco no impidió, por ejemplo, que un juez rebajara la condena para “La Manada”, un grupo de cinco hombres que violó a una joven el 7 de julio de 2016 en la vía pública. El juez determinó que no fue una violación sexual, sino un abuso y por tanto merecían una pena menor. El caso despertó la indignación internacional.