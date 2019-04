Las tres ciudades con mayor riesgo para que un inmigrante sea capturado por ICE

Un nuevo reporte deja claro que vivir en una ciudad santuario reduce las posibilidades para que un inmigrante sea detenido por ICE, según informa el Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York.

Tras una revisión exhaustiva de los datos de las capturas de ICE se estableció que depende donde viven los inmigrantes en la geografía de EEUU la posiblidad de ser arrestado por las autoridades migratorias pueden aumentar hasta 10 veces.

Según explica el reporte la diferencia radica principalmente en la herramientas que tienen las autoridades migratorias para ubicar, arrestar, procesar y deportar a un inmigrante indocumentado.

Estos factores van ligados con la colaboración y coordinación que ICE recibe de las autoridades locales sea bajo el programa 287(g) o bajo la cancelación de dicha colaboración bajo el rotulo de ciudadad o circunscripción santuario.

Los datos analizados prueban que vivir en Los Ángeles, Nueva York o Chicago (condado de Cook), toda ciudades santuario, “significa una posibilidad mucho menor de deportación en comparación con quienes viven en Dallas, Texas, el condado de Orange en California o Phoenix , Arizona (condado de Maricopa).

