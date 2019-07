Le extirparon los senos por error: el drama imperdonable de una joven madre con falso diagnóstico de cáncer

Originalmente fue una historia de esperanza: "Bebé de 6 meses detectó el cáncer de seno de su mamá", informó la prensa a principios de 2017. Pero ahora se transformó en pesadilla.

Sarah Boyle es una joven madre que a sus 25 años fue "innecesariamente traumatizada" después de haber sido diagnosticada erróneamente con una forma agresiva de cáncer de mama que la obligó a someterse a una gran cantidad de tratamientos y cirugía, informó la revista People.

Boyle, hoy de 28 años, todavía está luchando para enfrentar el hecho de que, debido a un "error humano", se sometió a una doble mastectomía y quimioterapia innecesarias hace casi tres años, resumió BBC News.

"Que me dijeran que tenía cáncer fue horrible, pero luego pasar por todo el tratamiento y la cirugía, y después me dijeron que era innecesario fue traumático", dijo la nativa de Stoke-on-Trent, ciudad en el centro de Inglaterra.

La experiencia desgarradora comenzó a fines de 2016, cuando Boyle empezó a tener dificultades para amamantar a su primer hijo, Teddy: notó que el bebé de seis meses de edad parecía "muy angustiado" cuando intentaba alimentarlo con su pecho derecho.

Después de ir al Royal Stoke Hospital en Inglaterra, Boyle se sometió a una biopsia y una exploración. Luego los médicos le diagnosticaron cáncer de mama triple negativo e inmediatamente la enviaron para un tratamiento de quimioterapia.

Boyle eventualmente se sometió a una mastectomía doble y, más tarde, cirugía reconstructiva. También le dijeron que los tratamientos agresivos contra el cáncer podrían perjudicar su fertilidad.

Sin embargo, no fue hasta julio de 2017 cuando el médico le dijo que había sido diagnosticada erróneamente y que en realidad no tenía cáncer, según The Telegraph.

Los abogados de Boyle dijeron al periódico británico que el error ocurrió porque una muestra de biopsia había sido registrada incorrectamente.

Boyle y sus abogados ahora están llevando a cabo acciones legales contra el "Hospital de la Universidad de North Midlands NHS Trust", que ha asumido su responsabilidad.

Sarah Sharples, abogada de la firma que representa a Boyle, dijo en una declaración a The Telegraph que esperan que la experiencia evite que vuelva a ocurrir otra situación similar.

"Éste es un caso verdaderamente impactante en el que una joven madre se ha enfrentado a noticias desgarradoras y a un período agotador de tratamiento extenso, sólo para que le digan que no era necesario", dijo Sharples. "Toda la experiencia ha tenido un gran impacto en Sarah de muchas maneras".

"Si bien nos complace que el (hospital) haya admitido los claros fallos, aún no hemos escuchado si se han implementado mejoras para evitar que algo como esto vuelva a suceder", continuó Sharples.

"También estamos profundamente preocupados por los informes que rodean el tipo de implantes que tiene Sarah, con sospechas sobre su posible vínculo con una forma rara de cáncer", agregó.

La joven madre también dice estar preocupada por su futuro, debido al tratamiento y la cirugía que ya ha sufrido.

"Los últimos años han sido increíblemente difíciles para mí y mi familia", dijo Boyle a The Telegraph. "Aunque me encantó dar a luz a Louis -su segundo hijo, nacido en diciembre de 2018-, fue realmente desgarrador cuando no pude amamantarlo".

