Legislador de EUA se reúne con deportado en El Salvador

El legislador estadounidense Al Green aún considera a José Escobar uno de sus representados, a pesar de que fue deportado después de lo que pensó que sería una cita rutinaria con las autoridades de Inmigración. Es por eso que Green, un demócrata de Houston, voló hasta El Salvador el pasado sábado para reunirse con Escobar con la esperanza de llamar la atención sobre la difícil situación de las familias separadas por la deportación.

Otras 200,000 personas podrían verse obligadas a regresar allí porque el gobierno del presidente Donald Trump anunció que terminaría el Estatus de Protección Temporal (TPS). Green y Escobar se reunieron en una pequeña sala en el aeropuerto de San Salvador, la capital salvadoreña. Estuvieron acompañados por la esposa de José, Rose Escobar, quien permanece en Texas con los dos hijos de la pareja, así como también un policía de Houston fuera de servicio cuyo pasaje aéreo fue pagado por Green.

El legislador, un crítico feroz de Trump que el año pasado presentó artículos de juicio político contra él, le dijo a Escobar que estaba comprometido a “hacer todo lo posible para que vuelva con su familia”. En declaraciones a The Associated Press antes del viaje, Green dijo que se sentía obligado a tratar de ayudar a Escobar, que fue deportado en marzo a pesar de no tener antecedentes penales, según su familia.

Las apelaciones del Tribunal de Inmigración de Escobar han fallado, aunque sus abogados están buscando nuevas formas de presentar una petición en su nombre. “Si no fuera por su lugar de nacimiento, lo llamaríamos un ciudadano estadounidense, que es todo lo correcto”, dijo Green. “Este es el tipo de ciudadano que admiraremos”.

El Salvador es uno de los países más peligrosos del continente. El Departamento de Estado aconseja no visitarlo por la inseguridad.

La reunión tuvo lugar en el mismo aeropuerto donde Escobar llamó a su esposa en marzo pasado para decirle que había sido deportado. La familia de Escobar se estableció en Estados Unidos en 2001 con un Estatus de Protección Temporal, que se otorgó a los salvadoreños que fueron víctimas de terremotos ese año.

El programa para El Salvador fue extendido por dos administraciones presidenciales, pero el gobierno de Trump anunció en enero que lo terminaría en septiembre de 2019, y dijo que los problemas que hacían que las visas temporales fueran necesarias ya no existían.