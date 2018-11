Lewinsky cuenta cómo usó su ropa interior para atrapar atención de Clinton

Monica Lewinsky ha concedido una entrevista para un documental del canal A&E donde da detalles que nunca antes había hecho públicos de su relación con Bill Clinton, mientras el político estadounidense era presidente de Estados Unidos, cargo que ocupó en dos períodos, de 1993 a 2001.

El escándalo que casi tumbó al presidente de Estados Unidos inició en 1998, cuando una amiga de Lewinsky dio al FBI grabaciones donde se relataban los encuentros sexuales. El mandatario negó que eso hubiera pasado y finalmente sobrevivió al proceso de destitución que desarrolló el congreso de Estados Unidos en su contra.

El sitio infobae.com reúne algunas de las revelaciones hechas por Lewinsky.

17 de noviembre de 1995: Monica Lewinsky y Bill Clinton juntos en la Casa Blanca. Foto LPG / Archivo

1. El comienzo de la relación

El inicio de la relación fue el 14 de noviembre de 1995. Ese día, la becaria estuvo en una fiesta para un miembro del equipo de Clinton, lo que permitió que ellos estuvieran juntos en la celebración. Lewinsky dijo en una entrevista que, a propósito, puso su ropa interior -una tanga- a la vista del mandatario. Luego conversaron un poco. "Le solté: '¿Sabes? Estoy enamorada de ti'. Y él se puso a reír, sonrió y me preguntó si quería ir a la oficina de atrás. Y lo hice", recordó en la entrevista. Ese mismo día, cuando ya era de noche, volvieron a estar juntos en la Casa Blanca.

2. ¿Dónde se encontraban?

Los encuentros no fueron en el Salón Oval, sino en una oficina personal privada a disposición del presidente. "Ahí es donde tuvo lugar cada encuentro íntimo", asegura, aunque luego contó que también usaron el baño para estar juntos. La relación duró unos dos años, manteniendo encuentros sexuales por lo menos una vez a la semana.

3. El vestido manchado

Lewinsky se enteró que su vestido estaba manchado del semen de Clinton hasta que alguien se lo dijo mientras cenaban, tiempo después de haber estado con el presidente. Asegura que en un inicio pensó que era crema de espinacas. Una amiga le recomendó que lo conservara sin lavar. ¿Cómo fue ese encuentro en el que pasó el accidente? Así lo narró, según lo publicado por infobae.com: "Entramos al baño y tuvimos más intimidad. Me hizo objeto de sus atenciones y yo fui recíproca, hasta donde él siempre se había detenido antes de completar su parte. Me incorporé y le dije que quería pasar a la siguiente fase, y finalmente dijo que sí. Terminamos y después lo abracé. Y él me abrazó. Y me fui".

Hillary Clinton tuvo que hacerle frente a la infidelidad de su esposo. Foto LPG / Archivo

4. Tirarse por la ventana

Al conocerse el escándalo, Lewinsky dice que pensó en suicidarse saltando por la ventana. Se sentía muy mal por la difusión en los medios en EUA y en todo el mundo, el miedo, el daño a su familia y porque estaba enamorada de Clinton.

El canal A&E ha preparado un documental llamado "El caso Clinton", el que será emitido el domingo 18 de noviembre. La entrevista con Lewinsky es la parte principal del documental.