Llaman “supremacista” a asesor de Trump

Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, calificó ayer como “supremacista blanco” al líder estratega del presidente Donald Trump, y dijo que no tiene nada que hacer en el Consejo de Seguridad Nacional.En su conferencia de prensa semanal, Pelosi no mencionó a Stephen Bannon por su nombre, pero se estaba refiriendo al exdirector de Breitbart News, un sitio web conservador.“Lo que está haciendo a Estados Unidos menos seguro es tener un supremacista blanco como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional, mientras que al jefe del Estado Mayor Conjunto y al director de Inteligencia Nacional les dicen: ‘No llamen, nosotros les llamamos’”, enfatizó Pelosi. “Es sorprendente”, agregó.La Casa Blanca no respondió una solicitud de comentario de The Associated Press.Trump convirtió a Bannon en un miembro regular del poderoso comité de directores del consejo, lo cual también le permite asistir a las reuniones del pleno del consejo.El presidente además dejó al jefe del Estado Mayor Conjunto y al director de Inteligencia Nacional fuera de sus posiciones como miembros regulares del comité de directores, y solo podrán asistir a las reuniones cuando “se vayan a discutir asuntos concernientes a sus responsabilidades y experiencia”, según un memorándum de Trump.