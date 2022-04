Lo que se sabe sobre el caso del ambientalista budista que murió tras prenderse fuego frente a la Corte Suprema de EE.UU.

Wynn Alan Bruce, de 50 años y residente en el estado de Colorado, se prendió fuego el pasado viernes, Día de la Tierra, justo en frente de la sede de la Corte Suprema de Estados Unidos.

El hombre, quien practicaba el budismo, murió el sábado por las heridas sufridas en el incendio, tras ser transportado en helicóptero a una institución médica.

Los hechos ocurrieron en la tarde del viernes y fueron catalogados por varios medios estadounidenses como un acto de autoinmolación en contra del cambio climático.

Aunque su familia no se ha expresado, varias personas han hecho publicaciones en redes sociales sobre la vida de Bruce y, entre otras cosas, lo describen como un activista por el medioambiente.

Además, una experta en clima que trabaja para el Environmental Defense Fund,Kritee Kanko, conversó con The New York Times presentándose como amiga de Bruce.

Kanko fue una de las personas que en Twitter indicó que las acciones de Bruce no suponen un suicidio:

This guy was my friend. He meditated with our sangha. This act is not suicide. This is a deeply fearless act of compassion to bring attention to climate crisis. We are piecing together info but he had been planning it for atleast one year. #wynnbruce I am so moved. https://t.co/bHoRaLK6Fr