López Obrador, el líder que se dice esclavo del pueblo

Andrés Manuel López Obrador dice que su único amo es el pueblo. El "pueblo sabio". Y llega al poder este día en México con un fuerte respaldo. El nuevo presidente de la segunda mayor economía de América Latina (la primera es Brasil) inicia hoy sus seis años de gobierno con la promesa de ser un esclavo de la nación y de transformar a México combatiendo la corrupción.

"Yo ya no me pertenezco, estoy al servicio de la nación, soy un hombre de nación. Entonces, tengo que cumplirle al pueblo de México. Mi amo es el pueblo de México, es mi responsabilidad no fallarle, y no le voy a fallar", prometió hace unos días el político de 65 años.

Este hijo de comerciantes, de centro-izquierda, nacido el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, en el estado suroriental de Tabasco, y conocido como AMLO por sus iniciales, encarna para muchos mexicanos el anhelo de cambio, aunque es un político de toda la vida.

Su victoria en las elecciones de julio al tercer intento le dio una legitimidad que ningún presidente mexicano ha tenido en décadas: un apoyo del 53 %, con mayoría en las dos cámaras del Congreso, como resultado de unos comicios democráticos.

Aunque es un político llegado desde la izquierda, la ideología de López Obrador traspasa los moldes convencionales. Su hijo menor se llama Jesús Ernesto. Por Jesucristo y el guerrillero Ernesto "Che" Guevara. Una combinación que dice mucho sobre sus convicciones.

La transformación que propone incluye redactar una "Constitución moral" para recuperar los valores éticos y acabar con la corrupción poniendo el ejemplo.

López Obrador es un hombre de masas. A un solo llamado suyo, decenas de miles de personas llenan las plazas públicas.

Después de su victoria recorrió varias partes del país en una gira de agradecimiento. Dice que será un presidente itinerante y que consultará al pueblo directamente sobre sus programas de gobierno con referendos ciudadanos.

En lo económico, quiere apostar por el mercado interno. En lo social, busca reducir las desigualdades. Evita pronunciarse en temas que entrarían en una agenda tradicional de izquierda, como el aborto y los matrimonios homosexuales, aunque su partido ya presentó un proyecto para legalizar la marihuana.

“Un cambio de régimen”

Andrés Manuel López Obrador, quien asume hoy como presidente de México por un único mandato de seis años, dice que su investidura no será un cambio de gobierno, sino “un cambio de régimen”. Estas son las claves de su mandato.

¿Cuáles son los ejes de su proyecto?

Las grandes preocupaciones de López Obrador son la inseguridad, la pobreza del sur del país y los jóvenes, que considera que están abandonados y muchas veces caen en la delincuencia por falta de oportunidades y empleo. Sus programas estrella se enfocan en todos estos temas.

¿Qué país recibe de su antecesor?

México tiene altos niveles de inseguridad e impunidad, desigualdad social, tensiones migratorias con Estados Unidos y un crecimiento económico modesto. Al mismo tiempo, es un país con estabilidad macroeconómica y atractivo para la inversión.

¿Cómo será la relación con EUA?

El nuevo presidente mexicano, que puede ser muy duro cuando quiere y difícilmente dejará pasar ataques de Trump, aseguró que quiere una relación cordial y de cooperación con Estados Unidos. Trump tuvo hasta ahora un trato respetuoso hacia López Obrador y hasta lo calificó de “absoluto caballero”.

¿Cómo será su gabinete?

El gabinete de López Obrador será un gabinete paritario, formado por ocho hombres y ocho mujeres. La edad promedio es 58 años. La más joven es Luisa María Alcalde, ministra del Trabajo, de 31 años, y el más veterano es Javier Jiménez Espriú, ministro de Comunicaciones y Transportes, de 81.