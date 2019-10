Los 39 inmigrantes hallados muertos en el contenedor de un camión serían de Vietnam

Las autoridades en el Reino Unido trabajan para tratar de establecer las identidades de los 39 inmigrantes hallados muertos en el contenedor de un camión.

Aunque en un principio trascendió que las víctimas serían de origen chino, ahora los investigadores creen que los fallecidos procedían de Vietnam.

Según la BBC, la asociación VietHome que reúne a vietnamitas que viven en el Reino Unido, recibió fotos de una veintena de desaparecidos desde el hallazgo del camión la madrugada de este miércoles.

El material recibido apunta a la desaparición de personas originarias de ese país, de entre las edades de 15 y 45 años.

Dos de los casos reportados son los de Pham Thi Tra My, de 26, y Nguyen Dinh Luon, de 20, cuyos familiares informaron que se encontraban de camino al país y temen que sean dos de los fallecidos.

Nguyen Dinh Gia, padre del joven Nguyen Dinh Luon, aseguró el sábado a la agencia AFP haber recibido una llamada hace unos días en la que le anunciaban que su hijo había muerto intentando llegar a Reino Unido.

En cuanto a la desaparición de Tra My, ésta envió un dramático mensaje de texto el pasado 23 de octubre en el que alertaba a sus padres que se estaba muriendo.

“Lo siento, papá y mamá. He fallado en mi viaje al extranjero. Estoy muriendo, no puedo respirar”, fue el último mensaje de Tra My según reveló su padre, Pham Van Thin, a medios tailandeses.

Al momento, van cuatro detenidos en el caso, incluyendo el conductor del camión, un hombre de 25 años, procedente de Irlanda del Norte.

El vehículo fue hallado en un polígono industrial de la localidad de Grays, en Essex, al Este de Inglaterra.

Muchos migrantes del centro del país del Sudeste Asiático parten a Reino Unido vía Rusia o China con documentos falsos pagando a transportistas cifras que ascienden hasta los $40,000 dólares.



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.