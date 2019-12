Los “gordos pero sanos” existen, y ésta es la explicación científica

La próxima vez que escuches que una persona con sobrepeso argumenta que se encuentra sana a pesar de sus libras de más, dale el beneficio de la duda.

Los "gordos pero sanos" existen, y hay una explicación científica. Investigadores de la Universidad de Leeds, en Reino Unido, explicaron que las personas con sobrepeso pueden contar con un metabolismo saludable y un suministro de sangre muy efectivo a sus células grasas.

Quienes tiene un buen suministro de sangre a las células grasas son metabólicamente más saludables y, por ende, están protegida contra enfermedades circulatorias y cardiacas, explicó la doctora Natalie Haywood, directora del estudio.

Para llegar a esta conclusión, los expertos eliminaron el receptor IGF1-R en las células de los vasos sanguíneos de ratones alimentados con una gran cantidad de grasas, y observaron que los nuevos vasos sanguíneos se convirtieron en grasa. Paradójicamente, a largo plazo este proceso protegió a los ratones de padecimientos cardiacos y circulatorios.

Y aunque los científicos no tienen clara la razón por la que esto ocurre, explican que los vasos sanguíneos en la grasa pueden liberar químicos que la transforman en "grasa marrón", misma que ayuda a controlar la presión arterial, el azúcar y el colesterol en la sangre.

Sin embargo, los investigadores aclaran que si bien una persona con sobrepeso puede mantenerse sana, es un mito que se encuentre completamente saludable, por lo que esta información no debe ser un pretexto para no realizar actividad física o no mantener una dieta balanceada.



