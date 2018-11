Los horrores de la caravana migrante: Prensa mexicana documenta secuestros, abuso sexual y de poder

A un mes de que el primer grupo de migrantes centroamericanos salió en caravana con rumbo a Estados Unidos, la prensa mexicana documenta los horrores a los que se han enfrentado estas personas; como abusos de fuerza por parte de las autoridades de ese país, secuestros, y abusos sexuales.

De acuerdo a Proceso, las autoridades mexicanas solo prometieron dar asistencia a los migrantes pero no lo cumplieron por lo que los grupos de centroamericanos viajan en condiciones de vulnerabilidad. El ombudsman de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert, llegó a denunciar hace unos días la desaparición de hasta cien migrantes de la caravana que podrían estar en manos de los Zetas.

Peimbert denunció que en México nadie está buscando a estas personas porque no son europeos, estadounidenses, o blancos; sino, de Centroamerica y van huyendo de la pobreza.

Proceso asegura que por la falta de apoyo del Insituto Nacional de Migración de México los migrantes están expuestos y han estado sujetos a prostitución al interior de un albergue que fue habilitado "en las instalaciones deportivas de la Magdalena Mixhuca", en Ciudad de México.

La ayuda no debe ser exclusiva para algunas personas, nuestra condición de seres humanos es lo que nos motiva ayudar a los migrantes. Le pedimos al Estado mexicano que actúe con responsabilidad y urgencia en la desaparición de nuestros hermanos centroamericanos. pic.twitter.com/ExAyUrT4XP — Arturo Peimbert (@PeimbertArturo) 9 de noviembre de 2018

Proceso dice que "un extenso reporte de observaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca" pudo documentar los abusos". La revista no reveló el documento como tal, pero enumera que: ha existido abuso sexual contra mujeres y menores de edad, maltrato físico, discriminación, y desapariciones.

Los testimonios de cinco personas que lograron escapar de un secuestro fueron entregados por la Defensoría a la Procuraduría General Mexicana, dijo Proceso. De acuerdo a esa versión, un grupo de migrantes que aceptó un aventón terminó desaparecido.

También menciona el caso de dos camiones llenos de migrantes que estarían todavía sin localizar.

El informe que menciona Proceso reclama que la OIM y la ONU no han colaborado en estos casos. Además, habrían tres menores no acompañados desaparecidos. También se denuncia que el INM no ha dado información a los migrantes acerca de procesos de repatriación.

Cada vez hay más testimonios de la desaparición de migrantes dentro del territorio mexicano. Es condenable y de vergüenza internacional la total ausencia del #EstadoMexicano. Como defensor de los #DerechosHumanos exijo que las autoridades atiendan urgentemente esta situación. pic.twitter.com/Tk7CERMo5I — Arturo Peimbert (@PeimbertArturo) 7 de noviembre de 2018

Proceso afirma que la Defensoría contó hasta mil menores de 17 años sin servicios especiales de salud. Además, las "intervenciones" recientes de la Policía Federal habrían resultado en el "pánico y desgaste" de la caravana.

Hace dos semanas la Policía Federal usó un helicóptero para dificultar a los migrantes cruzar de forma irregular el río Suchiate, fronterizo con Guatemala. La aeronave voló peligrosamente cerca de las personas. No está claro si el informe habla de ese caso en particular.

Se menciona también que hay dos decenas de mujeres que están embarazadas de seis meses, o más, que no están siendo atendidas por nadie. En la caravana, dijo Proceso, hay también actos de violencia doméstica.

No existe un modelo de intervención del Estado mexicano respecto a los migrantes centroamericanos, generándose una #CrisisHumanitaria. Es urgente que el gobierno mexicano adopte medidas resolutivas en favor de los #DerechosHumanos de los migrantes. pic.twitter.com/sAHyVg7gzg — Arturo Peimbert (@PeimbertArturo) 30 de octubre de 2018

Este miércoles la mayor parte de migrantes centroamericanos se encuentran todavía en camino por México, a unos 2,000 kilómetros de Tijuana. El martes por la tarde medios corroboraron que unos pocos ya han alcanzado a trepar la valla que divide a México de Estados Unidos. En la escena, los miembros de la Patrulla Fronteriza solo observaban. No se dieron todavía cruces irregulares o solicitudes de asilo.

El 13 de octubre salió el primer grupo de migrantes desde Honduras. Entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre, tres caravanas diferentes de salvadoreños han salido del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador ha habilitado un espacio virtual en el que migrantes salvadoreños pueden encontrar información para asistirles en la travesía. El sitio contiene números de teléfono de embajadas, consulados, e información sobre procesos de repatriación: Información de atención a migrantes en tránsito.