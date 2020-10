Los latinos en las elecciones de EUA: ¿Cuántos son, dónde están y cómo votan?

Un número récord de 32 millones de latinos pueden votar en las elecciones presidenciales en Estados Unidos en el 2020. El aumento, de más del 15% en comparación con el 2016, según un estudio del Centro de Investigación Pew, convierte a los hispanos en la minoría étnica o racial con más peso en la contienda electoral, por encima de los afroestadounidenses.

El aumento se debe, principalmente, a los jóvenes. Cada 30 segundos un hispano cumple 18 años. Por ello el centro Pew proyecta que 36 millones de latinos podrán votar en 2024.

¿Dónde están los votantes latinos?

Casi la mitad (el 46%) de los votantes hispanos residen en los dos estados más poblados del país: California (con 7,8 millones latinos) y Texas (con 5,6 millones), explicó a la Voz de América Mark López, investigador del Centro de Investigación Pew. A la saga, le siguen Florida, con 3,1 millones de ciudadanos de origen latino; Nueva York, con 2 millones; y Arizona, con 1,2 millones.

Esto es importante porque los dos estados con mayor número de latinos, no son considerados como disputados: en Texas predomina el partido republicano, y en California el partido demócrata. Sin embargo, en Florida, “un estado disputado durante muchos años (…) los latinos son una cuarta parte de los votantes inscritos”, dijo López.

Porcentajes de población latina elegible para votar (VOA)

Sin embargo, hay estados en donde hay un menor número de personas de origen hispano, pero un mayor porcentaje de votantes elegibles dentro de la población latina.

En Maine, por ejemplo, solo viven 22.000 latinos, pero de ellos un 70% (16.000) tiene derecho a voto. Algo similar sucede en Montana, donde el 68% de los latinos son elegibles, y en Vermont, con un 65.9%.

Nuevo México, por otro lado, reúne las dos cualidades: es uno estado en donde la población latina es grande -casi el 50% de los dos millones 59.000 habitantes- y la mayoría, el 62.7%, puede votar.

¿Cómo votan los latinos?

La mayoría de los votantes latinos se inclina hacia el partido demócrata. El porcentaje de latinos que votan por candidatos demócratas ha fluctuado entre el 58% y el 71% desde 1992 hasta el 2016, según datos recopilados por el centro de estudios Consejo de las Américas.

Visite un especial completo sobre las elecciones 2020 en EE.UU.

Sin embargo “una parte importante", alrededor del 30%, "dice que se identifica con el Partido Republicano”, acota López. El presidente Donald Trump ganó más de un cuarto (el 29%) del total del voto latino en las últimas elecciones. En el 2004, el 40% de los hispanos apoyaron a George Bush en las urnas, convirtiéndolo en el candidato republicano que más votos latinos obtuvo en los últimos 20 años.

¿influyen los comerciales políticos en las elecciones?

¿Qué tanto votan los latinos?

La participación hispana en las votaciones es baja en comparación con la de otros grupos étnicos del país.

En el 2016, según datos del Censo, solo un 47,6% de los latinos que podían votar lo hicieron, mientras que la participación fue del 59,6% entre los afroestadounidenses y del 65.3% entre los blancos.

Para López, la baja concurrencia de votantes tiene que ver con dos factores: la edad de los votantes y dónde viven.

“Más de un tercio de los latinos tiene menos de 30 años (…), los jóvenes usualmente tienen que averiguar asuntos como dónde registrarse y adónde ir a votar”, contó el investigador.

Además, muchos hispanos viven en estados “donde no hay mucha atención por parte de los candidatos”, al no ser considerados estados bisagra, como Texas y California, añadió. Para él, si no hay esfuerzo por parte de las campañas -si hay menos anuncios, menos contacto directo con los políticos- “es menos probable que cualquier persona vote”.

En esto coincide Antonio Arellano, director de Jolt Initiative, una organización dedicada a agrandar la participación hispana en la política en Texas.

“La razón por la que no están saliendo es porque la gente no está invirtiendo”, dijo Arellano a la VOA.

Para él, ninguno de los dos partidos pone la ficha en su estado. Los demócratas, “porque creen que los latinos no van a votar” y los republicanos porque “no les conviene incrementar” la participación de los nuevos votantes -según él, más progresistas- “porque saben que van a perder”.