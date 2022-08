Los millones de estadounidenses que se beneficiarán del perdón de las deudas estudiantiles anunciado por Biden

EPA Biden hizo el anuncio acompañado de su secretario de educación Miguel Cardona

El miércoles fue un día de sorpresas para Mónica Geary, una joven estadounidense de 27 años. Y aunque asegura que todas fueron buenas, hay algunas por las que está más emocionada.

Y es que el presidente de EE.UU., Joe Biden, acaba de anunciar que el gobierno federalperdonará hasta US$20.000 en deuda estudiantil a las personas que califiquen. Además, dijo que se extenderá la suspensión temporal de pagos de esas deudas - en pie desde el inicio de la pandemia de coronavirus - hasta final de año.

"Cuando me enteré estaba revisando cuánto iba a tener que pagar mensualmente para no solo pagar los intereses en los que estoy incurriendo con mi deuda estudiantil, sino también poder pagar la deuda principal", le cuenta Geary a BBC Mundo.

La joven residente en Washington DC aún le debe al gobierno federal más de US$120.000 en deuda estudiantil por un posgrado que cursó en desarrollo internacional.

Mónica dice que puede que los US$10.000 que se le perdonarán a ella no vayan a hacer mucha mella en su deuda total. Pero eso no quiere decir que no se haya alegrado con el anuncio de este miércoles.

"Estoy más emocionada con el anuncio de que se extendió la pausa en los intereses y pagos que lo que estoy por el perdón de la deuda. Son US$10.000, realmente no hacen ninguna diferencia en mi deuda, ¿cierto?".

Mónica es uno de las 43 millones de estadounidenses que se pueden beneficiar del anuncio de Biden.

Getty Images Una de las promesas de campaña de Biden fue eliminar la deuda estudiantil. Los jovenes le exigían al presidente que cumpliera su promesa.

¿Quién se beneficiará?

El presidente Biden aseguró que las medidas que iba a anunciar estaban diseñadas para contrarrestar los incrementos "insostenibles" en los precios de la educación superior en el país.

Acompañado de su secretario de Educación, Miguel Cardona, Biden aseguró: "El peso (de la deuda estudiantil) es tan grande que incluso si te gradúas, puedes no tener acceso a la vida de clase media que una universidad antes proveía".

Así, el gobierno de EE.UU. perdonará hasta US$20.000 en préstamos estudiantiles a las personas que hayan sido beneficiarias de la beca Pell, una beca federal que ayuda a los estudiantes de más bajos recursos con mejores calificaciones a acceder a la educación superior.

A las personas que tengan deudas estudiantiles y cuenten con salarios inferiores a los US$125.000 al año (ingresos familiares menores a US$250.000), el gobierno les perdonará hasta US$10.000.

Según cifras de la Casa Blanca, la administración Biden espera que se beneficien unos 43 millones de personas con deudas estudiantiles, mientras que cerca de 20 millones terminarán de pagar sus deudas con este anuncio.

Getty Images Hace años que los estudiantes protestan para que se cancelen sus deudas.

Ayudas a los estudiantes

Katie Seifert, originaria del estado de Virginia y actualmente estratega digital en la capital estadounidense, es una de las personas que con el anuncio de la Casa Blanca podrá seguir su vida sin deudas estudiantiles.

"Fui muy afortunada porque recibí muchas becas que cubrieron mi matrícula mientras fui a la universidad, así que no tuve que pagar nada mientras estuve allí. Pero sí obtuve casi US$20.000 en préstamos federales para que cuando me graduara no tuviera que pedir préstamos privados", le dijo a BBC Mundo.

Antes del anuncio del presidente, la deuda de Katie rondaba los US$3.500. Es decir, dentro de los parámetros de la Casa Blanca, Katie ya no tendrá deuda estudiantil.

"Estoy muy emocionada de que se condonen estos $US3.500. Me gradué con unos US$20.000 en deuda y me tomó 5 años en bajarla a US$3.500".

Para vivir mientras estudias

Al igual que Monica, Juan Gómez, un periodista que llegó a la ciudad de Miami hace más de 10 años, le dijo a BBC Mundo que había recibido un préstamo federal para poder estudiar un posgrado.

Pero en el primer semestre, cuando a Juan le entegaron los fondos de su préstamo, recibió más dinero del que esperaba.

"Me prestaron plata como si yo solo me fuera a dedicar a estudiar", es decir, como si no fuera a trabajar mientras terminaba su posgrado. "El primer semestre me prestaron una cantidad de dinero, yo no sabía y dije 'bueno, gasto lo que necesito y guardo el resto'. so fue un error muy grande".

Por culpà de ese error, Juan aún debe casi US$21.000 en deuda estudiantil. Pero a diferencia de Mónica y Katie, Juan tiene 41 años y tiene tres hijos.

Ahora, con el anuncio de Biden, la deuda de Juan podría reducirse a la mitad.

"Yo no pago deuda estudiantil hace como un año y medio", dice, gracias a la suspensión que se acaba de extender hasta final de año.

"Eso también es bueno saberlo, porque yo tengo pagos mensuales como de US$300 que voy a tener que agregar al presupuesto cuando se acabe la suspensión".

¿Un riesgo para la inflación?

Los republicanos y algunos demócratas moderados han dicho que la cancelación de deudas incrementará la inflacion, al darles a los estadounidenses más dinero para gastar.

Getty Images El líder republicano en la cámara, Kevin McCarthy criticó a Biden a través de Twitter.

El líder de la minoría republicana en la Cámara, Kevin McCarthy, criticó al mandatario a través de Twitter: "¿Quién pagará por el engaño del traslado de la deuda que hizo Biden? Los trabajadores estadounidenses que ya han pagado sus deudas o los que nunca las asumieron en primer lugar".

Sin embargo, voces demócratas han respondido diciendo que al cancelar esas deudas, se ayudará a que desaparezcan algunas desigualdades económicas ocasionadas por las diferencias raciales.

Y es que los estudiantes negros son más propensos a pedir préstamos estudiantiles federales y en cantidades más altas que otros estadounidenses. Cuatro años después de obtener una licenciatura, los prestatarios negros deben en promedio casi US$25.000 más que sus pares blancos, según un estudio de la Institución Brookings.

Mientras el presidente Biden se alejaba este miércoles del atrio desde el cual anunció las medidas, un periodista le preguntó por el impacto que podría tener esta medida en los recientes incrementos que se han visto en la inflación.

"Nunca me disculparé por ayudar a los trabajadores estadounidenses y a la clase media", aseguró el líder.

"Ningún individuo u hogar de altos ingresos se benefciará de esta acción".

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.