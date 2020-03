Los muertos por coronavirus en EUA superan ya los 2,000, pero Trump insiste no es necesaria cuarentena en NY

Los muertos por coronavirus superan ya los 2.000 en Estados Unidos, que ha registrado hasta el momento 2.191 fallecimientos, de los que más de una cuarta parte se han producido en el estado de Nueva York, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins.

Pese a ese aumento de los decesos, EE.UU. está aún detrás de los números de Italia, con 10.023 muertos; España, con 6.528; China, con 3.182; Irán, con 2.640; y Francia, con 2.319, de acuerdo a las cifras de esa fuente.

Por estados de EE.UU., en Nueva York ha habido 672 fallecimientos; una cifra mucho más elevada que la del estado que le sigue, Washington, con 136 murtos; y por delante de Nueva Jersey, con 86; y Luisiana, con 70.

El viernes, EE.UU., que lidera el número de contagios en el mundo, superó la barrera de los 100.000 casos de COVID-19, y va ya por los 124.686; seguido de Italia, con 92.472; y China, con 82.120.

Los tres estados de EE.UU. con más infectados son: Nueva York, con 53.520; Nueva Jersey, con 11.124; y California, con 5.648.

Nueva Jersey, por su parte, anunció este sábado más de 2.000 nuevos casos confirmados de COVID-19, con lo que sobrepasó los 11.000 y se consolidó con mucha diferencia como el segundo estado más afectado de la nación tras el vecino Nueva York.

Con una población de cerca de 9 millones de habitantes, Nueva Jersey acumula ya 11.124 positivos, más del doble de los registrados en California, el tercer estado con más casos y cuya población ronda los 40 millones de personas.

Mientras, desde Norfolk (Virginia), partió el buque hospital de las Fuerzas Armadas USNS Comfort en dirección a Nueva York, donde tiene previsto llegar el lunes a Manhattan para ofrecer respaldo a los centros sanitarios, que ofrecen señales de desbordamiento.

Trump acudió a la base naval de Norfolk para presenciar la marcha del barco: Allí explicó en un discurso que desde el USNS Comfort se empezará a tratar a pacientes el próximo martes y que su misión será "atender a los neoyorquinos que no tengan el virus pero que requieran de atención (médica) urgente".

La noche del sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que finalmente no será necesaria una cuarentena en Nueva York, Nueva Jersey y partes de Connecticut, después de haber dicho por la mañana que lo estaba sopesando y tras protagonizar una polémica con el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo.

"Bajo la recomendación del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, y tras consultas con los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, he pedido a los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) que emitan un fuerte aviso de viaje, que será administrado por los gobernadores, de acuerdo con el Gobierno Federal", tuiteó el mandatario.

"No será necesaria una cuarentena", indicó Trump en su hilo de tuits.

El máximo experto del gobierno estadounidense en temas de enfermedades infecciosas pronosticó el domingo que millones de personas contraerán el coronavirus en el país y entre 100.000 y 200.000 morirán a la causa de la enfermedad.

El doctor Anthony Fauci, entrevistado por el programa de CNN “State of the Union”, habló en momentos en que el gobierno debate la posibilidad de levantar restricciones en zonas que no hayan sido gravemente afectadas por el virus.

“Yo diría que entre 100.000 y 200.000 casos”, declaró antes de rectificar y aclarar que quiso decir decesos. “Tendremos millones de casos”, agregó aunque advirtió “no quiero ser estricto con esa cifra” porque las cifras de la pandemia “van cambiando constantemente”.