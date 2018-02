Lula mandó a publicista a pedir dinero a Emilio Odebrecht para campaña de Funes en El Salvador

En declaraciones al juez Sergio Moro, el publicista João Santana afirmó que el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, intervino para que, en 2009, Odebrecht destinara fondos para la campaña victoriosa del presidente Mauricio Funes en El Salvador. Las declaraciones se realizaron en el marco del proceso en el que el expresidente es acusado de recibir propina de Odebrecht por medio de reformas en un sitio en Atibaia. Lula niega las acusaciones.

Santana dijo que en una reunión en el Palacio del Planalto, el exmandatario mandó que el marqueño buscara a Emilio Odebrecht para que la contratación hiciera los pagos, ya que el dinero para la elección de Funes se había acabado faltando menos de un mes y medio para el fin de la disputa electoral.

El marquetero, que en la época coordinaba la campaña de Funes en El Salvador, contó que regresó a Brasil para encontrar a Lula y pedir que el petista resolviera el problema de falta de recursos en la elección:

- He venido a conversar con el presidente Lula. Yo dije: "presidente, la situación es como si la gente hubiera comprado un Boeing y no tuviera queroseno, falta un mes para acabar, y si no entra dinero para los medios, no tiene oportunidad ", contó el marquetero, que a continuación completó : - El presidente (Lula) dijo: "vas a llamar al Emilio Odebrecht, que él resuelve".

Según el marquetero, el patriarca de la contratista respondió que trataría del asunto con el ex ministro Antonio Palocci:

- Emilio afirmó: "usted le dice a nuestro jefe que prefiero tratarlo con el italiano (Antonio Palocci)". Yo regresé a El Salvador, y, diez días después, el problema estaba resuelto-relató Santana.

El marquetero contó que trabajó en la campaña de Funes a petición de Lula y del ex ministro Gilberto Carvalho. Según Santana, el PT se comprometió a retirar sus servicios de marketing, que fueron de cerca de R $ 3 millones, por medio de Odebrecht.

La publicista Mônica Moura, mujer de Santana, también contó detalles sobre la campaña de El Salvador. Mónica afirmó que surgió de Gilberto Carvalho, jefe de gabinete del entonces presidente Lula, la invitación para que Juan Santana hiciera la campaña para la elección de Mauricio Funes en El Salvador. Según ella, hace 20 años que la derecha ganaba las elecciones en aquel país, y el PT tenía interés que la izquierda saliera victoriosa.

- El PT tenía interés no sólo en El Salvador, como en varios países de América Latina, de que la izquierda ganara las elecciones - dijo Mónica -, dijo que el presidente Lula tenía interés en que Juan (Santana) fuera a hacer la campaña.

La publicista dijo que, de alguna forma, el PT "financió" e intermedió la campaña de Funes, ya que ella negoció con Antonio Palocci que Odebrecht pagaría parte del valor. En la política, Funes, que está casado con una brasileña, ganó la elección.

Según Mónica, Odebrecht pagó 1.5 millones de reales para la campaña en El Salvador, también por medio de caja 2.

La defensa de Lula niega todas las acusaciones de los delatores. El expresidente afirma que es víctima de persecución política.