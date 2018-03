Macri comienza visita con rechazo de la izquierda

Lee también

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue recibido ayer con honores por los reyes Felipe VI y Letizia en el inicio de su visita de Estado a España, donde intervino en el Parlamento ante el rechazo de partidos de izquierda como Podemos.Los diputados de la coalición que encabeza esta formación, Unidos Podemos, permanecieron sentados en sus escaños y no aplaudieron al término del discurso del mandatario, quien recibió una ovación de otros grupos parlamentarios, como el Partido Popular (PP), de Mariano Rajoy.La coalición izquierdista entregó, además, una carta a Macri para pedirle la excarcelación de la activista indígena Milagro Sala, presa en Argentina desde hace un año. La portavoz de la coalición, Irene Montero, exhibió una camiseta con el lema “Libertad a Milagro”.Podemos, encabezado por Pablo Iglesias, fue muy crítico con el viaje a España de Macri, a quien calificó de “presidente off shore”.“Señores del PP, es evidente que Macri es de los suyos. Pero al pueblo argentino le decimos: aguanten, no aflojen, que vamos a volver”, expresó a través de Twitter el diputado de Podemos Íñigo Errejón.La visita de Estado de Macri a España es la primera de un mandatario argentino a ese país en ocho años, tras una etapa marcada por las desavenencias bilaterales que tuvo su momento de máxima tensión cuando el gobierno de Cristina de Kirchner nacionalizó en 2012 YPF, filial de la petrolera española Repsol.Ahora, tras algo más de un año al frente de Argentina, Macri busca recomponer la relación con España, el segundo inversor extranjero en su país, así como atraer inversiones y tender puentes con la Unión Europea en el marco de las negociaciones entre la región y el MERCOSUR, en las que ambos países “tienen un rol protagónico”, destacó.El mandatario argentino aprovechó su primera intervención pública en España para proclamar el comienzo “de un cambio histórico en Argentina”.