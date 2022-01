Madre de sobreviviente de naufragio: "Se aferró a lo que quedó de embarcación

La madre del hasta ahora único sobreviviente del naufragio ocurrido el fin de semana frente a la costa este de Florida (EE.UU.), en el que hay todavía 38 personas desaparecidas, dijo que su hijo "se aferró a lo quedó de la embarcación, así como se ve en la foto".

En unas declaraciones al canal de Miami Telemundo 51, con el rostro cubierto, la mujer hispana, que solo fue identificada como Marcia, reveló al medio que entre los 38 desaparecidos está también su hija de 18 años, a la que ya da por muerta.

La mujer explicó que ha logrado hablar por teléfono con su hijo, quien se encuentra estable pero permanece hospitalizado y bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

"Me dijo: 'mamá, mi hermana se murió, mi hermana se ahogó, yo la busqué y no la pude encontrar. Yo la llamaba y la llamaba y mi hermana no aguantó'. Fue lo único que me dijo", relató la madre, visiblemente emocionada.

"Viví un infierno", le dijo el sobreviviente, de 22 años, a su progenitora, a la que le reveló que en la embarcación que se volcó el domingo había menores de edad y hasta bebés.

José Hernández, un portavoz de la guardia costera, dijo al canal que ni el sobreviviente ni el resto de pasajeros llevaban chalecos salvavidas.

La mujer, que considera "un milagro" que su vástago haya sobrevivido al suceso, pidió "comprensión" a las autoridades migratorias estadounidenses.

UNA MADRE DEVASTADA

"Que comprendan a una madre devastada, deshecha por haber perdido a una hija, que por favor lo dejen libre, para yo ser el apoyo de él y él sea el apoyo mío. Necesito a mi hijo conmigo para que me fuerzas para seguir", pidió la mujer.

Los guardacostas han proseguido toda la noche del miércoles la búsqueda de los 38 desaparecidos a causa del naufragio, del que ya se recuperó el cuerpo sin vida de una persona.

De acuerdo al relato del único sobreviviente, en total iban 40 personas en la embarcación, que partió la noche del sábado desde Bimini, en las islas Bahamas y se volcó debido al mal tiempo y la marejada.

Según la Guardia Costera, pudo tratarse de un viaje de tráfico de inmigrantes y por el momento no ha dado a conocer la nacionalidad de los que iban en la embarcación.

La dependencia, que efectúa una búsqueda por mar y aire, ha advertido que esta operación "no puede continuar por siempre", como lo manifestó en rueda de prensa el miércoles la capitana Jo-Ann Burdian, comandante del sector Miami en la Guardia Costera.

La oficial no facilitó detalles sobre la persona rescatada ni sobre los restantes ocupantes de la embarcación, como tampoco de la identidad de la persona fallecida por respeto a su "privacidad y dignidad", según dijo, y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del naufragio.

Según las autoridades, fue un barco privado que navegaba por la zona, el "Signet Intruder", el que rescató este martes al náufrago, que se encontraba aferrado a la quilla de la embarcación de 25 pies de eslora (7,6 metros) que se volcó a unas 40 millas (64 km) al este de la ensenada de Fort Pierce.

Hasta la mañana del miércoles se había rastreado por aire y mar una superficie en el mar equivalente a la superficie del estado de Nueva Jersey, que es de 8.723 millas cuadradas (22.500 km. cuadrados).