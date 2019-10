Madre mata a sus tres hijos con veneno para ratas y luego se suicida

Una mujer en el Estado de México habría matado con veneno para ratas a sus tres hijos antes de suicidarse como venganza por una supuesta infidelidad del marido.

Medios locales reportaron que la fémina de 31 años, además, apuñaló al esposo en la vivienda familiar ubicada en la colonia San Francisco Chimalpa, del municipio de Naucalpan.

De acuerdo con un infome del periodista Jorge Becerril el sábado, tras una discusión, la mujer hirió con un arma blanca a su marido, quien salió del la vivienda entre las calles Bhandi y Andador las Ardillas a pedir ayuda. Fue entonces cuando la mujer aprovechó para disolver veneno para ratas en agua. Seguidamente, se lo dio a beber a sus hijos de 2, 9 y 10 años, respectivamente, antes de quitarse la vida.

Cuando el individuo regresó, encontró a la esposa colgada de una soga en la entrada de la casa, mientras los menores yacían sobre la cama.

El hombre fue detenido por agentes de la policía municipal y trasladado al Ministerio Público.

En redes como Twitter circula una supuesta carta en la que la mujer confiesa que tomó la decisión porque el hombre se fue con otra.

A continuación la supuesta misiva:

“Te amo, Lázaro. Espero seas feliz y pues no iba a dejar que me separaras de mis hijos […] Por qué, Lázaro, por qué pudo más un culo que el amor de mis maravillosos hijos. Ahora más que nunca me quiero matar. Nadie más lastimará a mis hijos. Te amamos y esta maravillosa pequeña familia siempre te amó. No lo supiste valorar porque no te gusta que te amen. Ellos y yo dimos lo mejor, porque somos maravillosos. No puedo creer que hayas cambiado esta súper familia por alguien que no vale, que no se valora, pero bueno. Espero que seas feliz con ella, aunque sea un rato […] Atentamente: Mari, la maravillosa mujer que cambiaste por una basura”, supuestamente escribió la suicida.

Mujer escribe carta suicida dedicada a su esposo pic.twitter.com/PQSyC1Uf60 ? Mister137 (@ElMister137) October 21, 2019



