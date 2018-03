Madre salva a su bebé de incendio al arrojarla por la ventana

Madre muere en un incendio tras salvar a su bebé arrojándola por la ventana https://t.co/WJGRxfTcdz pic.twitter.com/LFrgHZDgsi — CNN en Español (@CNNEE) 7 de febrero de 2017

“Fue una heroína al poner a su bebé en un asiente para auto y lanzarla por la ventana”. Así describió Ed Foglesonger, jefe del Departamento de Bomberos Voluntarios de Wyoming, Illinois, el acto heroíco de Shelby Carter, madre de 21 años, quien salvó a su bebé del incendio que consumió su vivienda y acabó con su vida.Según informó CNN, el incendio se produjo este día. Sin embargo, la historia de Carter ha cobrado intensidad en todo Estados Unidos y a nivel mundial. El informe del departamento de Bomberos detalló que Carter ató a su hija a un asiento de bebés para autos, el cual amarró al barandal una de las ventanas con sogas y lazos. Al asegurarse que la ventana resistiría el impacto, la madre la rompió y arrojó a su hija a través de ella, dejándola lejos de todo peligro."Supongo que es el instinto maternal de cuidar a sus hijos" le dijo Foglesonger a CNN. "Todos nos estamos preguntando por qué ella no saltó tras la bebé". Los bomberos hallaron el cuerpo de Carter en una habitación en el segundo piso. Una autopsia reveló que murió por inhalación de humo. "La casa estaba envuelta en llamas", dijo el alguacil del condado, Steve Sloan, en un comunicado. Carter "fue una heroína al poner a su bebé en un asiento para auto y lanzarla al suelo".Por su parte, el Departamento de Policía de Wyoming informó que “una mujer llamó al 911 en la mañana del lunes y dijo que estaba dentro de una casa en llamas y que tenía problemas para respirar. No mencionó a un bebé”. Al atender la emergencia y llegar a la vivienda, los bomberos vieron el asiento moverse en una ventana del segundo piso, encontrando ahí a la pequeña Keana Davis. Los bomberos llevaron rápidamente al bebé a un hospital cercano. Fue dada de alta y ahora está bajo el cuidado de familiares, dijo Foglesonger.Según Bomberos, la emergencia se atendió rápidamente, lo que evitó que el fuego consumiera por completo la casa y dejara en nada el esfuerzo de Carter. Sin embargo, "si la madre no hubiera sacado a su hija por la ventana, de seguro la pequeña hubiera fallecido por la misma razón que su madre", explicó Foglesonger.La muerte de la joven fue un duro golpe para el poblado de 1,500 personas al suroeste de Chicago, en donde todo el mundo parece conocerse. "Las palabras no pueden expresar la forma en que nos sentimos", dijo el departamento de bomberos voluntarios en una publicación en Facebook. Carter celebró su cumpleaños un día antes de su muerte. Se graduó de una secundaria local en 2014, trabajaba como técnica cosmética y estudiaba para ser técnica en farmacéutica, dijo su obituario.