Maduro: "Me resbalan las estupideces que dicen los estúpidos de que yo soy un dictador"

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro dijo en el cierre del Foro de San Pablo que le "resbalan las estupideces que dicen los estúpidos de que yo soy un dictador" y criticó que Venezuela sea un "tema doméstico" en Uruguay.

Las declaraciones surgen tras las afirmaciones de los máximos líderes dentro del Frente Amplio. La semana pasada fue el ministro de Economía Danilo Astori quien calificó la situación como una dictadura, y en las últimas horas el expresidente José Mujica y el candidato presidencial del Frente Amplio Daniel Martínez manifestaron lo mismo.

"El tema Venezuela pasó a ser un tema doméstico en Argentina, Brasil, Uruguay. En Colombia no se habla de Colombia, se habla de la dictadura maduro. En Chile. Qué tiene Venezuela que es el centro de una campaña tan brutal y en segundo lugar quién dirige esta multimillonaria y brutal campaña contra Venezuela, por qué lo hacen". Se lo puede ver a partir del minuto 18:20 del video.

"Hay gente que cede, que le da miedo tomarse una foto con Venezuela, que Maduro es un dictador. Y dicen Maduro es un dictador y repiten las mentiras de Donald Trump. No es una ofensa a mi. No me di cuenta que instalamos la dictadura del proletariado. La tesis de Carlos Marx. La dictadura antiimperialista del proletiariado. No es una ofensa a mi, a mi me resbalan las estupideces que dicen los estúpidos de que yo soy un dictador. Son unos estúpidos los que lo dicen. Es una ofensa al pueblo de Venezuela", afirmó.

Según Maduro, si "alguien pretendiera imponer una dictadura le vería la cara al pueblo de Venezuela" como lo hizo el 11 de abril de 2002 que se impuso 47 horas y salió el pueblo con el pecho.

"La izquierda tiene fama de tener un virus para autodividirse como la máquina del señor de misión imposible así en cinco minutos tenemos que superar ese estigma y lograr la unión de todas las fuerzas progresistas, revolucionarias y de izquierda con un gran proyecto de transformación humana que logre unificar las fuerzas populares. Fue la gran lección de vida que nos enseñó nuestro amado Hugo Chávez", dijo Maduro.

Maduro "presidente de España"

Maduro bromeó con su popularidad en el mundo y dijo que en una encuesta televisiva se preguntó quién es el presidente de Portugal y ninguno supo responder. Pero cuando preguntaron cómo se llama el presidente de Venezuela todos contestaron Maduro. "Yo me lanzo en España y le gano a Pedro Sánchez las elecciones que quiere convocar para noviembre. Estoy pensando en sacar el pasaporte español y lanzarme en España. Le gano", se rió.

"Bienvenida la FARC"

Maduro dijo que exlíderes de la FARC que hoy están prófugos son bienvenidos en Venezuela porque "son líderes de paz".

"Habían anunciado que venían Ivan Márquez y Jesús Santrich (ex combatientes de FARC). Me quedé esperando. Son bienvenidos a Venezuela y al Foro de San Pablo cuando quieran venir. Son dos líderes de paz. Y (ex comandante de las FARC Rodrigo Londoño también conocido como ) Timochenko y (Pablo) Catatumbo y las FARC son bienvenidos a Venezuela cuando quieran", afirmó.

Y agregó: "Álvaro Uribe Velez ve a chantajear a la madre de Tarzán porque nosotros no nos dejamos chantajear. Claro que son bienvenidos".

Luego advirtió que sí había miembros de la antigua guerrilla FARC y dijo: “Sí vino la FARC, saludos”.

