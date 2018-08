Maduro culpa al presidente de Colombia de supuesto atentado en su contra

Nicolás Maduro, aseguró que el presidente colombiano saliente, Juan Manuel Santos, está tras el supuesto atentado en su contra que se produjo hoy en un acto público con militares en Caracas y señaló que ya fueron capturados algunos de los autores materiales.

Presidente de Colombia Juan Manuel Santos a quien Maduro acusa de supuesto atentado.

"Hemos despejado la situación en tiempo récord, y se trata de un atentado para matarme, han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado, no tengo dudas", dijo.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue evacuado hoy de emergencia por soldados de la Casa Militar, luego de ser atacado supuestamente por un dron durante un acto en el centro de Caracas por la conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). AP/Ariana Cubillos

El presidente Maduro hizo estas declaraciones en una alocución que ofreció en cadena obligatoria de radio y televisión unas tres horas.

A tempranas horas, el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó hoy que el presidente Nicolás Maduro fue víctima de un atentado con "artefactos voladores de tipo dron que contenían una carga explosiva", y que salió ileso del suceso, que ocurrió durante un acto con militares en Caracas.

"Nuestro presidente Nicolás Maduro está en perfecto estado de salud, en perfectas condiciones (...), todo el trabajo que se ha hecho ha permitido establecer ya que se trata de un atentado", dijo Rodríguez en una alocución transmitida por la televisión estatal VTV.

Rodríguez añadió que el incidente ocurrió a las 5:41 p.m. hora de Venezuela, (3:41 p.m., hora de El Salvador) en la Avenida Bolívar, confirmó en un discurso televisado el vicepresidente Sectorial de Comunicación. "Se escucharon unas detonaciones que las averiguaciones ya establecieron con claridad que correspondían a artefactos voladores de tipo dron, que contenía una carga explosiva que detonó en las cercancías de la tarima presidencial y en algunas zonas del desfile", detalló el funcionario. "Todo el trabajo que se hizo inmediatamente después ha permitido establecer ya con evidencia que se trató de un atentado contra la figura del presidente constitucional de Venezuela", afirmó.

Los drones con cargas explosivas detonaron en las cercanías de la tarima donde Maduro ofrecía un discurso con motivo de la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dejando como saldo "algunas heridas" en 7 militares.

Estos "no evidencian sino la desesperación que ya veníamos notando en algunos voceros de la utraderecha -oposición- venezolana, que no evidencian más que el odio que hemos denunciado de manera permanente de aquellos (...) que no cejan en recurrir a prácticas criminales", añadió Rodríguez.

El atentado ocurrió cuando Maduro, en el cierre del evento, defendía en un discurso las últimas medidas económicas de su gobierno, que son rechazadas por la oposición.

En la tarima junto a Maduro, además de Padrino y la primera dama, Cilia Flores, había representantes de todos los poderes públicos del país.

Maduro dirigía un discurso a más de 17,000 soldados formados en la céntrica avenida Bolívar de Caracas, cuando dejó de hablar y las cámaras cambiaron las tomas, tras un ruido inesperado. Las imágenes transmitidas en cadena de radio y televisión fueron sacadas repentinamente del aire.

En la última imagen registada por la televisión, los soldados formados en el primer grupo más cercanos al presidente rompieron la formación y corrieron a un lado. Los micrófonos registraron además gritos de personas.

Los medios públicos pasaron rápidamente a otra programación y la página de prensa de la presidencia informó que la transmisión del acto no estaba disponible.

Estos eventos ocurren en medio de la severa crisis económica que padece Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo en el planeta, y que se traduce en escasez de todo tipo de productos, hiperinflación y una pésima prestación de los servicios públicos.

Por estas razones, en el país se desarrollan a diario decenas de protestas, en demanda de comida, transporte, agua, electricidad y mejores salarios, entre otras exigencias.

Presidentes condenan atentado

El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó hoy de "delito de lesa humanidad" el atentado, según lo denominó el Gobierno de Venezuela, sufrido por su mandatario, Nicolás Maduro.

"Este intento de magnicidio, que es un delito de lesa humanidad, solo muestra la desesperación de un imperio derrotado por un pueblo valiente. Nuestra solidaridad. ¡Fuerza hermano presidente Nicolás Maduro y pueblo bolivariano!", escribió Morales en uno de los dos mensajes publicados en Twitter sobre este asunto.

El mandatario boliviano, alineado políticamente con el gobierno de Venezuela desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), repudió "enérgicamente" lo que consideró "nueva agresión y cobarde atentado" contra Maduro y "el pueblo bolivariano".

Otro mandatario que también condenó el ataque fue el gobierno de Nicaragua. La vicepresidenta Rosario Murillo dio declaraciones al canal oficialista 4 de televisión apenas se conoció que "Terroristas, criminales y vencidos en todas partes. Ni pudieron ni podrán, íno pasarán!", exclamó la esposa del presidente Daniel Ortega, principal aliado de Nicolás Maduro. "Vamos unidos en la lucha, con la hidalguía de Sandino, de Bolívar, de Chávez y de Fidel, con la dignidad y la bravura en alto, hasta la victoria siempre", agregó.

Ortega enfrenta desde hace casi cuatro meses una ola de protestas de movimientos sociales que exigen su renuncia. La crisis, que estalló en abril pasado, ha dejado casi 450 muertos y más de 2.800 heridos según organismos de derechos humanos independientes.