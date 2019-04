Malas noticias para Trump: los estadounidenses creen que obstruyó la justicia

Aunque el Departamento de Justicia exoneró al presidente Donald Trump por obstrucción de la justicia, luego de revisar el reporte del fiscal especial Robert Mueller, sobre la intervención de Rusia en las elecciones de 2016, la mayoría de los estadounidenses creen que el mandatario sí tuvo acciones que pudieron comprometerlo.

Así lo revela una encuestas de Hill-HarrisX publicada el lunes, donde se indica que el 53 por ciento de los estadounidenses cree que el presidente Trump obstruyó la justicia durante la duración de la investigación, mientras que el 47 por ciento considera que no hay motivos para los cargos de obstrucción.

Una versión censurada del reporte de Mueller fue dado a conocer la semana pasada, pero mientras en sus 448 páginas no se encontró que hubiera colusión del mandatario o su equipo de campaña con los rusos para intervenir las elecciones presidenciales, Mueller no es conclusivo sobre obstrucción de la justicia, pero no exonera al mandatario.

Los demócratas creen que en los párrafos censurados por la autoridad podrían respaldar los motivos de obstrucción de la justicia contra el presidente Trump, por lo que presionan para tener una versión integral del reporte.

La opinión de los estadounidenses se diversifica al separar por partidos, por ejemplo, el 77 por ciento de los republicano creen que no hubo obstrucción de la justicia, publicó The Hill.



